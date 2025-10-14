martes 14 de octubre de 2025
    • Cultura y espectáculos

    Concierto conjunto de la Orquesta Infanto Juvenil Barrio Kennedy y el Coro Municipal de Niños y Jóvenes

    Integrados por niñas, niños y jóvenes de Pergamino, ambos elencos municipales compartirán escenario para ofrecer lo mejor de sus repertorios.

    14 de octubre de 2025 - 12:04
    Ambas agrupaciones cerrarán la noche con una emotiva interpretación conjunta del Himno a la alegría.

    Ambas agrupaciones cerrarán la noche con una emotiva interpretación conjunta del Himno a la alegría.

    MARIA AUIL

    Este viernes 17 a las 20:00, en el Teatro Municipal Unión Ferroviaria (avenida Alsina 530) se desarrollará una velada musical muy especial: la Orquesta Infanto Juvenil Barrio Kennedy y el Coro Municipal de Niños y Jóvenes se presentarán en un concierto conjunto abierto a toda la comunidad.

    Ambos elencos, integrados por niñas, niños y jóvenes de la ciudad, compartirán escenario para ofrecer lo mejor de sus repertorios y cerrar la noche con una emotiva interpretación conjunta del Himno a la alegría, con una adaptación coral realizada especialmente por el maestro Marcelo Valva.

    Coro Municipal de Niños y Jóvenes y Orquesta Infanto Juvenil Barrio Kennedy: dos proyectos que crecen con la comunidad

    El Coro Municipal de Niños y Jóvenes, dirigido por Mariana Ramallo, con asistencia de Natalia Ramallo y preparación vocal de Silvia Pérez, celebra en 2024 su 50° aniversario. A lo largo de estas cinco décadas, el coro ha sido semillero de voces y valores musicales, con un fuerte compromiso con la formación artística desde la infancia. En esta ocasión, el conjunto estará acompañado en guitarra por Facundo Rodríguez.

    Por su parte, la Orquesta Infanto Juvenil Barrio Kennedy, con 17 años de historia, es un espacio que promueve el acceso a la música como herramienta de inclusión, expresión y transformación social. Su coordinación general y dirección musical está a cargo de María Auil, y el equipo docente está conformado por Víctor Rotela, Facundo Rodríguez, Analía Carchenilla, Valeria Reichler y Matías Lantella.

    Entradas y colaboración

    La entrada será libre y a colaboración. Media hora antes del inicio del concierto se repartirán las localidades en la puerta del teatro (una por persona).

    Quienes deseen colaborar económicamente con el desarrollo de ambos proyectos pueden hacerlo a través de Mercado Pago con el alias: orquestacoro

