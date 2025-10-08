Se inaugura en Pergamino una muestra Arte textil: sellos, estampas, sudarios y otras impresiones

La muestra de Arte textil se desprende de los encuentros de investigación y producción artística contemporánea. ARTEMAS

En el marco del Mes del Grabado, que se celebra durante octubre en Pergamino, este jueves a las 20:00 quedará inaugurada en ArteMás (Echevarría 555) la muestra titulada: Arte Textil: sellos, estampas, sudarios y otras impresiones.

La exposición propone un recorrido por los procesos creativos, caminos exploratorios y actitudes investigativas de los artistas, poniendo el foco en el vínculo entre el grabado y el arte textil como lenguajes que dialogan a través de la huella, la repetición y la memoria impresa.

A través de técnicas como el sello, la estampa y diversas intervenciones sobre telas y materiales sensibles, los creadores exponen no solo sus obras terminadas, sino también los pasos, ensayos y búsquedas que conforman el universo íntimo del hacer artístico.

La muestra invita a reflexionar sobre los modos de producción en el arte contemporáneo, y a descubrir el potencial expresivo de lo textil como superficie de inscripción simbólica y poética.

Expositoras de la muestra de Arte textil Exponen: Alejandra Flores, Alejandra Montini, Analía Gutiérrez, Andrea Alonso, Andrea Furiasse, Elba Polola, Gigi Scotellaro, Guillermina Delmas, Laura Romeo, María José Vigo, Marcela Cenacchi, Marisa Fernández, Marisa Monfil, Micaela Bello, Mónica Perino Actis, Nanda Jara, Natalia Nassier, Pablo Rodríguez, Paulo Scarlato, Silvina Gerlo, Silvina Morris, Soledad Pareta y Stela Maris Orlando. Como artistas invitadas participarán Cecilia Carrasco y Verónica Fasciani. La curaduría está a cargo de Viaviana Andrada.

Compartí esta nota en redes sociales:





