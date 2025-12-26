viernes 26 de diciembre de 2025
    Con el estreno de Avatar: Fuego y Cenizas, la trilogía hizo historia en el cine mundial

    La última producción de James Cameron, que se proyecta en Cinema Pergamino, se convirtió en la más taquillera de todos los tiempos.

    26 de diciembre de 2025 - 17:02
    Avatar: Fuego y Cenizas se proyecta por estos días en Cinema Pergamino.

    Avatar: Fuego y Cenizas se proyecta por estos días en Cinema Pergamino.

    PRENSA

    Con el estreno de Avatar: Fuego y Cenizas, la franquicia creada por James Cameron se convirtió oficialmente en la trilogía más taquillera de todos los tiempos.

    Estreno de Avatar: Fuego y Cenizas, uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año.
    Entretenimiento

    Avatar: Fuego y Cenizas llega a Cinema Pergamino con un estreno de alto impacto
    Este sábado en Junta Centro Cultural, Greta Jacobo (foto) y Félix Robledo proponen el espectáculo Canción de autor latinoamericana.
    Cultura y espectáculos

    Todo lo que pasa este fin de semana en la cultura de Pergamino

    Llegó a alcanzar una recaudación total de 5.660 millones de dólares a nivel mundial, según se informó, por lo que, superó con una amplia diferencia, cercana a los 1.000 millones, a otras sagas emblemáticas como Star Wars, El Señor de los Anillos, Jurassic Park y Spider-Man.

    El nuevo hito llegó apenas días después de que la tercera entrega superara los 400 millones de dólares de recaudación global, un número que reforzó aún más la posición de Cameron como uno de los directores más exitosos y rentables de la historia del cine.

    Avatar: Fuego y Cenizas, y el desempeño individual de cada película

    El desempeño individual de cada película resulta contundente, ya que Avatar (2009) se mantuvo durante años como la película más taquillera de todos los tiempos con casi 3.000 millones de dólares, mientras que Avatar: La forma del agua alcanzó los 2.300 millones, ubicándose entre las producciones más exitosas de la industria.

    Más allá del impacto económico, la franquicia de los Na’vi continúa proyectándose a futuro, debido a que Cameron ya confirmó que Avatar 4 llegará en 2028 y Avatar 5 en 2031, con la intención de cerrar la saga de una forma inolvidable.

    La película Avatar: Fuego y Ceniza se proyecta por estos días en las salas de Cinema Pergamino.

    Avatar: Fuego y Cenizas llega a Cinema Pergamino con un estreno de alto impacto

    Todo lo que pasa este fin de semana en la cultura de Pergamino

    Paul Rudd y Jack Black regresan a los cines con Anaconda

    De Lali Espósito a Tini Stoessel: ¿quiénes fueron los artistas argentinos más convocantes del 2025?

    La tregua de Navidad de 1914: cuando la guerra se detuvo por una noche

    Carlos Barbarito publica el libro Desde el paisaje Voltaire en formato digital

    Adagio celebra 20 años con un gran cierre anual en el Teatro Unión Ferroviaria

    Peña folklórica rumbo a Cosquín en Fortín Pergamino para apoyar a nuestros artistas

    La trompeta que dejó huella: homenaje al músico local Guillermo Aguilar

    La música coral de Pergamino se une por la solidaridad en un Concierto de Navidad

