Con el estreno de Avatar: Fuego y Cenizas, la trilogía hizo historia en el cine mundial

Avatar: Fuego y Cenizas se proyecta por estos días en Cinema Pergamino. PRENSA

Con el estreno de Avatar: Fuego y Cenizas, la franquicia creada por James Cameron se convirtió oficialmente en la trilogía más taquillera de todos los tiempos.

Llegó a alcanzar una recaudación total de 5.660 millones de dólares a nivel mundial, según se informó, por lo que, superó con una amplia diferencia, cercana a los 1.000 millones, a otras sagas emblemáticas como Star Wars, El Señor de los Anillos, Jurassic Park y Spider-Man.

El nuevo hito llegó apenas días después de que la tercera entrega superara los 400 millones de dólares de recaudación global, un número que reforzó aún más la posición de Cameron como uno de los directores más exitosos y rentables de la historia del cine.

Avatar: Fuego y Cenizas, y el desempeño individual de cada película El desempeño individual de cada película resulta contundente, ya que Avatar (2009) se mantuvo durante años como la película más taquillera de todos los tiempos con casi 3.000 millones de dólares, mientras que Avatar: La forma del agua alcanzó los 2.300 millones, ubicándose entre las producciones más exitosas de la industria.

Más allá del impacto económico, la franquicia de los Na’vi continúa proyectándose a futuro, debido a que Cameron ya confirmó que Avatar 4 llegará en 2028 y Avatar 5 en 2031, con la intención de cerrar la saga de una forma inolvidable. La película Avatar: Fuego y Ceniza se proyecta por estos días en las salas de Cinema Pergamino.

Compartí esta nota en redes sociales:





