Con el Domingo de Ramos, la feligresía católica inicia la Semana Santa

En efecto, en ella se leen tres textos bíblicos. En primer lugar, el libro de Isaías (50,4-7), donde el profeta anticipa los sufrimientos de Jesús: "No aparté mi rostro cuando me insultaban, sabiendo que no quedaría defraudado"; luego, una carta de san Pablo (Filipenses 2,6-11), en la que el apóstol dice que Jesús "se humilló a sí mismo, por eso Dios lo exaltó"; y, por último, el relato de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, según la versión del evangelista san Lucas.