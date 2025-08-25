lunes 25 de agosto de 2025
    • Proponen que el costo de renovar la VTV dependa del valor del auto

    La propuesta ingresó a la Legislatura en las últimas horas. Prevé que el monto de la VTV guarde relación con el valor del vehículo.

    25 de agosto de 2025 - 16:21
    Piden cambios para las tarifas de la VTV.

    Tras los últimos aumentos de Verificación Técnica Vehicular (VTV), la Legislatura de la provincia de Buenos Aires debatirá una innovadora propuesta que pretende hacer que el costo del trámite tenga un impacto más equitativo en la economía personal de los bonaerenses y se establezca de acuerdo con el valor del vehículo inspeccionado.

    La iniciativa, que lleva la firma de la legisladora provincial, Ayelén Rasquetti, modifica la Ley 13.927 para incorporar un nuevo artículo que tome en cuenta la capacidad contributiva de cada conductor al momento del pago.

    En la actualidad, la VTV tiene un precio fijo que depende del tipo y tamaño del vehículo, siendo menor en el caso de las motos y llegando a los montos más altos para los camiones.

    ¿Cuánto cuesta hacer la VTV?

    De acuerdo con las tarifas vigentes, la verificación tiene un valor de más de $70 mil para los autos y llega hasta los $143 mil para los que superan los 2.500 kilogramos

