El desafío de decidir en Pergamino: quiénes son y qué prometen los candidatos a concejales

En la recta final hacia las elecciones legislativas del próximo domingo 7 de septiembre , Pergamino se prepara para un momento clave en el que los vecinos no solo elegirán a sus representantes en el Concejo Deliberante, sino que también se pondrá en juego el mapa político de la Segunda Sección Electoral.

En este contexto, resulta fundamental que el electorado pueda conocer en profundidad a quienes aspiran a ocupar una banca, entendiendo cuáles son sus trayectorias, de qué manera se vinculan con sus ocupaciones particulares y, sobre todas las cosas, cuáles serán sus proyectos para llevar al cuerpo legislativo local.

Con el objetivo de acercar esas voces a la comunidad, LA OPINIÓN realizó entrevistas a distintos candidatos a concejales que participan en listas con competencia seccional y, en esta oportunidad, el cuestionario giró en torno a tres ejes concretos: qué ocupación tienen actualmente, si en caso de resultar electos continuarán con sus actividades privadas y qué pueden aportar al Concejo Deliberante en caso de acceder a una banca.

La relevancia de estas respuestas no es menor. En una elección donde el voto ciudadano definirá la composición del Concejo y el rumbo de las políticas locales, conocer de antemano el perfil, la preparación y la visión de cada postulante se vuelve una herramienta de gran valor para decidir con mayor conciencia y responsabilidad.

Más allá de las diferencias ideológicas, las entrevistas muestran un denominador común: la intención de compatibilizar la labor legislativa con las ocupaciones cotidianas, y la voluntad de aportar al debate desde distintas miradas profesionales, políticas y sociales. Así, se configura un mosaico de propuestas y compromisos que el electorado deberá evaluar a la hora de emitir su voto.

Gustavo Ciuffo

Gustavo Ciuffo - Hechos

“Empresario; actualmente subsecretario de Deportes de la Municipalidad”, dijo el candidato de Hechos. “En caso de ser concejal por supuesto que mis obligaciones con mis empleados y con mi empresa van a tener el tiempo o la ocupación que requiere. Pero el mayor esfuerzo lo daré en el Concejo deliberante. La gente que me conoce saben que me dedico mucho.

“Me gustaría aportarle al concejo deliberante trabajar con instituciones intermedias, como los clubes, las instituciones de barrio, etc. Conozco mucho la formación de proyectos institucionales cuando los dirigentes son buenos, las instituciones brillan. Entiendo que ese es mi aporte fundamental en esta etapa. Por supuesto que al ser parte del equipo del intendente Javier Martínez, también me da la responsabilidad de continuar con un proyecto que le ha hecho muy bien a la ciudad. Allí estaré representando todo lo bueno que pasa en la ciudad y lo que está por venir”, cerró Gustavo Ciuffo.

Mariano Crespi

Mariano Crespi - Partido Liberal

"Como profesión puedo decir que he tenido muchos trabajos. Hoy trabajos en varias actividades. Me gusta ayudar a la gente. Siempre mi trabajo estuvo ligado a mi familia, todos nuestros emprendimientos han sido familiares", señaló Crespi.

"Por supuesto que voy a seguir trabajando. Seguramente como cantante y las demás actividades con mis familiares como mi mama y mi hermana, contó y agregó: "Creo que le voy aportar una voz distinta al concejo deliberante. Son la voz del pueblo, la voz del Milei que todos tenemos dentro; pero con conciencia de que estamos para ayudar a los que mas lo necesitan. Voy a ser el mejor concejal que pergamino haya tenido en muchos años".

Pamela Courtial

Pamela Courtial - Alianza Potencia

La candidata de la Alianza Potencia, es abogada, y aseguró que seguirá con su profesión aun si llega al Concejo. “Al igual que todos los que participan de mi espacio vivimos de nuestros trabajos y aspiramos a representar los intereses de los pergaminenses por un período, para luego dar lugar a que otros igual de capacitados tomen la posta”, explicó al Diario. Sobre su aporte, señaló que pondrá a disposición “el compromiso con la ciudad” y su formación jurídica “para agilizar reclamos y proyectos de ordenanza que requieran conocimiento legal”.

8 - 9 - 4 Alejandro Masague

Alejandro Masague - Fuerza Patria

El primero en la lista de Fuerza Patria es ingeniero agrónomo jubilado y también ingeniero forestal, manteniendo actualmente una actividad de asesoramiento en semillas que le demanda un día a la semana. Expresó que seguirá trabajando “solo si no se interpone con mi rol de concejal”. En cuanto a su aporte, remarcó la idea de “llevar transparencia, contacto con el vecino y sus problemas, y atender la demanda de los pueblos y barrios periféricos”.

8 - 9 - 5 Héctor Martínez

Héctor Martínez - Izquierda Unida

Desde la Izquierda Unida, Héctor Martínez, técnico en instalaciones eléctricas y de aire acondicionado, indicó que continuará con su ocupación privada mientras no interfiera con las sesiones del Concejo. Señaló que su aporte estará centrado en “llevar todas las luchas colectivas que no llegan al deliberativo”.

8 - 9 - 6 Lucas Gianetti

Lucas Gianetti - Política Obrera

Por su parte, Gianetti, profesor de Historia y candidato de Política Obrera, en la charla con LA OPINION planteó que seguirá desarrollando su profesión aunque llegue a una banca. En su visión, el rol en el recinto debe ser “una banca al servicio de los trabajadores y de denuncia a los negociados que se tejen a espaldas de ellos”.

Ezequiel Montenegro

Ezequiel Montenegro - LLA

El referente de La Libertad Avanza Pergamino, contó que está estudiando Ciencias Políticas, y “mí actividad en el sector privado es como administrador de propiedades/inmuebles”. Y agregó “en caso de ser electo, dedicaré tiempo completo al trabajo en el Concejo, ya que un concejal no solo es aquel en quien un grupo de vecinos supo depositar su voto y su confianza, sino también es el representante de todos aquellos que no lo hicieron pero que también merecen ser representados por él”

“Mí aporte al Concejo Deliberante puedo resumirlo en una sola palabra: liberalismo; es decir, tratar de ser un fiel defensor de las ideas de la libertad, de todos aquellos principios y valores fundacionales de una sociedad prospera, los mismos que resultan igual de beneficiosos, independientemente al nivel en el que se los aplique, ya sea nacional, provincial o municipal. En pocas palabras ser un intermediario entre los problemas de los vecinos y las soluciones liberales, proyectos mediante”, cerró.

8 - 9 - 8 Paula Chacón

Paula Chacón - Unión Liberal

“Soy estudiante de Abogacía, madre y trabajé en el ámbito privado. Además, vengo de una familia trabajadora del barrio San Martín, lo que me dio una mirada cercana a la realidad de los vecinos”, dijo Chacón, de Unión Liberal. En caso de ser electa, “mi prioridad será el Concejo Deliberante. Si bien siempre me gustó crecer en lo profesional y académico, creo que el compromiso con la gente exige presencia, responsabilidad y dedicación. Tengo claro que el rol de concejal no se puede tomar a la ligera”, dijo en la charla con el Diario. “¿Y qué le aportaré al Concejo Deliberante? Mi cercanía con los vecinos, sensibilidad social y una voz honesta que los represente; me motiva trabajar en propuestas que mejoren la seguridad, la infraestructura, las oportunidades para los jóvenes y el fortalecimiento de los centros de salud. Mi compromiso es que el Concejo no sea un lugar de discursos, sino de soluciones concretas para Pergamino”.