domingo 24 de agosto de 2025
    Un hombre fue baleado en barrio Las Mellizas de San Nicolás y sufrió una grave herida en la pierna

    Un hombre fue atacado a balazos en San Nicolás. La víctima sufrió fractura de fémur y permanece internado. La Justicia investiga el hecho.

    23 de agosto de 2025 - 22:30
    Hombre herido de gravedad por balazos en San Nicolás

    Hombre herido de gravedad por balazos en San Nicolás

    Un violento episodio de inseguridad tuvo lugar en la tarde del sábado en el barrio Las Mellizas de San Nicolás, en la cual resultó gravemente herido un hombre, que terminó siendo atacado a balazos en situación a investigar.

    El hecho ocurrió en calle Strauss al 300, cuando la víctima se encontraba en la vereda de su vivienda y fue abordada por dos motociclistas que abrieron fuego en su contra. Según trascendió, momentos antes habría mantenido una discusión por problemas de vieja data con los agresores.

    Constataron lesión de gravedad de la víctima

    Uno de los disparos impactó en su pierna, provocándole una fractura de fémur, lesión calificada como grave por los médicos del hospital local, adonde fue trasladado de urgencia la víctima.

    En el lugar trabajó personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), que inició las investigaciones para dar con los responsables. La causa quedó caratulada como “Lesiones graves” y está a cargo de la UFI N°13 del Departamento Judicial San Nicolás.

    Temas
