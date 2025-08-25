"Vuelta al agua": Los Centros de Desarrollo Comunitario siguen disfrutando del Natatorio Olímpico

La Municipalidad de Pergamino , a través de la Subsecretaría de Deportes, continúa desarrollando el programa “Vuelta al agua”, una iniciativa que desde hace años permite que los chicos de los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) disfruten de la natación en el Natatorio Olímpico de Pergamino.

Todos los martes y jueves, los niños de los barrios 12 de Octubre y Quinta Mastrángelo concurren a la Villa Deportiva para realizar actividades acuáticas guiadas por profesores, guardavidas y coordinadores, en un espacio cuidado y seguro.

El objetivo del programa es claro: generar inclusión, nivelar oportunidades y promover hábitos saludables. Además, brinda a los chicos la posibilidad de compartir, divertirse y desarrollarse en una disciplina como la natación, reconocida por sus beneficios físicos, sociales y emocionales.

La dinámica es organizada en grupos reducidos de hasta 13 niños.

. Martes, de 9 a 10 hs.: concurren los alumnos del CDC 12 de Octubre.

. Jueves, de 9 a 10 hs.: es el turno del CDC Quinta Mastrángelo.

Actividades permanentes

Cada jornada cuenta con la presencia de los profesores y autoridades de los CDC, junto a los profesionales que aporta el Municipio: guardavidas, coordinadores y un médico de apoyo.

Este programa se sostiene con continuidad en el tiempo porque forma parte de la política pública de acompañar a los chicos de los barrios con propuestas deportivas y recreativas de calidad.