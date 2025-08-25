lunes 25 de agosto de 2025
    • Escándalo Spagnuolo

    Manuel Passaglia lanzó un fuerte mensaje en X: “Estamos rehenes de un duelo para ver quién es el más corrupto”

    25 de agosto de 2025 - 10:01
    Manuel Passaglia se despachó en "X". El candidato a diputado provincial por HECHOS, comentó sobre el escándalo Spagnuolo/Milei. "compiten para ver quien es mas choto"

    LAOPINION

    Manuel Passaglia, candidato a diputado provincial por la Segunda Sección Electoral y cofundador del espacio Hechos junto al intendente Javier Martínez, lanzó un mensaje que encendió el debate en redes sociales.

    La publicación en X

    En una publicación en X (ex Twitter), el actual intendente de San Nicolás apuntó contra el clima político previo a las elecciones provinciales y municipales del 7 de septiembre.

    “Todos los que acompañamos a Milei porque no queríamos más kirchnerismo. Ahora estamos rehenes de un duelo para ver quién es el más corrupto. El problema es que en el medio de esa disputa de m… el que pierde es el pueblo. Compiten por ser menos chotos que el de enfrente”, escribió Passaglia.

    En otro tramo, el dirigente agregó que “la gente está harta de la corrupción y cansada de los políticos outsiders con soluciones mágicas y discursos grandilocuentes”, en referencia al desgaste social hacia las promesas incumplidas y la falta de resultados concretos.

    Un mensaje que incomoda al oficialismo y a la oposición

    El posteo fue interpretado como una crítica tanto al Gobierno nacional como a sectores de la oposición tradicional, en un contexto donde Hechos busca consolidarse como espacio alternativo en la región.

    Passaglia, que lidera la lista de candidatos por la Segunda Sección, insistió en que la prioridad debe ser “volver a poner a la gente en el centro, con trabajo y desarrollo”, dejando atrás los enfrentamientos políticos que, según dijo, “solo profundizan la crisis”.

    Twitt a dos semanas de las elecciones

    Este twit llega en medio de una campaña marcada por tensiones internas y operaciones mediáticas, donde la discusión sobre transparencia y corrupción ocupa un lugar central.

