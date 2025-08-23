sábado 23 de agosto de 2025
    • Fuerza Patria fue habilitada en San Nicolás y habrá nueve listas en la elección del 7 de septiembre

    La Junta Electoral bonaerense habilitó a Fuerza Patria para competir el 7 de septiembre. En San Nicolás habrá nueve listas en la elección legislativa.

    23 de agosto de 2025 - 10:00
    La Junta Electoral provincial habilitó a Fuerza Patria en San Nicolás en las elecciones del 7 de septiembre.

    Diario El Norte

    La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires resolvió habilitar a Fuerza Patria para presentar su lista de candidatos en San Nicolás, tras la decisión de la Suprema Corte que suspendió la resolución que dejaba al peronismo fuera de la competencia.

    El comunicado publicado ayer fijó que los apoderados del espacio liderado a nivel distrital por Cecilia Comerio podrán presentar su nómina de forma digital hasta este viernes 22 de agosto, y que el sábado comenzará la recepción de boletas.

    De esta manera, serán nueve las listas que competirán en San Nicolás el próximo 7 de septiembre, cuando se definan diez bancas del Concejo Deliberante y cuatro lugares en el Consejo Escolar.

    Las demás listas que competirán en San Nicolás con Fuerza Patria

    El oficialismo local, bajo el sello HECHOS (Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social), lleva como primera candidata a la actual concejala María Celeste López.

    Por su parte, Fuerza Patria presentará su lista encabezada por la dirigente camporista Cecilia Comerio, mientras que La Libertad Avanza competirá con el empresario portuario Federico Chouhy como primer candidato.

    También participará el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, con Daiana Ojeda como referente.

    Las restantes cinco listas habilitadas son:

    • Potencia, encabezada por Daiana Fernández.

    • Unión Liberal, con Oscar Bentancur.

    • Unión y Libertad, liderada por María Valentina Salinas.

    • Tiempo de Todos, con Élida Galarza.

    • Partido Libertario, que postula a Valentina Deacon.

    Con esta resolución, el escenario electoral de San Nicolás queda definitivamente conformado, con una amplia oferta de espacios que buscarán representación en el Concejo y el Consejo Escolar.

