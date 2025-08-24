San Nicolás: detienen a una mujer en B° Los Pinos y secuestran armas de fuego tras denuncia por amenazas

Detuvieron a una mujer por allanamiento en San Nicolás tras una denuncia por amenaza LaOpinion

Un importante operativo policial se llevó adelante en el barrio Los Pinos de San Nicolás, donde una mujer de 33 años fue detenida y se secuestró un arsenal de armas de fuego en el interior de una vivienda de Avenida Morteo al 1200, en la zona sur de la ciudad.

El allanamiento , tras una denuncia por amenazas radicada por una joven de 24 años contra su cuñada. En el procedimiento intervinieron efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda, junto a personal de la Policía Local y el Comando de Patrullas.

Lo que encontraron en el allanamiento Durante la diligencia, los uniformados incautaron:

Una escopeta Centauro calibre 16 con culata de madera.

Seis cartuchos calibre 16 marca Orbea.

Un revólver calibre .22 corto con seis municiones intactas.

Un revólver calibre .32 largo sin municiones.

La Fiscalía interviniente avaló lo actuado y dispuso las directivas correspondientes en el marco de una causa caratulada como: “Amenazas – Esclarecido – Tenencia simple de arma de fuego de uso civil”.

Compartí esta nota en redes sociales:





