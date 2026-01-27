martes 27 de enero de 2026
    • Compartieron un video para escrachar al ladrón que hurtó cajones de gaseosas con envases vacíos

    Las cámaras de seguridad registraron el hurto de cajones con envases vacíos en Dr. Villegas al 2.100. El hecho ocurrió de madrugada y fue difundido en redes.

    27 de enero de 2026 - 08:05
    Las cámaras de seguridad de la propiedad registraron al ladrón que sustrajo al menos dos cajones de envases vacíos de gaseosas del frente de la casa de Dr. Villegas al 2.100 del barrio Centenario.

    CAPTURA DE PANTALLA DE VIDEO DE CÁMARA DE SEGURIDAD

    Un video captado por cámaras de seguridad expuso el hurto de cajones con envases vacíos ocurrido en la madrugada de este lunes en el barrio Centenario de Pergamino, donde un ladrón se apoderó de los elementos que estaban sobre la vereda para su posterior devolución al distribuidor de gaseosas.

    cabeza de novia: una mujer estaba charlando con su pareja cerca del auto y no vio el hurto de la billetera

    Cabeza de novia: una mujer estaba charlando con su pareja cerca del auto y no vio el hurto de la billetera
    El hombre de 50 años denunció el hurto de una pistola calibre 38 marca Star de origen español.

    Investigan el robo de una pistola calibre 38 de una vivienda sin signos de violencia en el barrio Acevedo

    Vecinos del barrio Centenario compartieron en redes sociales un video para denunciar un hurto registrado en la vereda de una vivienda ubicada en Dr. Villegas al 2.100, en Pergamino. El episodio quedó filmado por las cámaras de seguridad instaladas en el frente del domicilio y ocurrió durante la madrugada de este lunes.

    Video del hurto

    Según el registro audiovisual, el hecho se produjo minutos después de las 5:30. En las imágenes se observa a un sujeto que se aproxima caminando, revisa rápidamente el lugar y, en dos maniobras que duraron apenas segundos, se apodera de al menos dos cajones con envases vacíos de gaseosas.

    Los cajones se encontraban sobre la vereda debido a que iban a ser devueltos posteriormente al distribuidor, una práctica habitual en muchos domicilios. Sin embargo, el individuo aprovechó la ausencia de personas en la vía pública a esa hora para concretar el hurto y retirarse del lugar sin mayores dificultades.

    Las personas damnificadas decidieron difundir el video del hurto en el barrio Centenario con el objetivo de visibilizar lo ocurrido y escrachar al autor de la sustracción, además de advertir a otros vecinos sobre este tipo de episodios que, según señalaron, se repiten en distintos sectores de la ciudad.

    El video generó múltiples reacciones y comentarios en redes sociales, donde usuarios aportaron opiniones, expresaron preocupación por la inseguridad y reclamaron mayor presencia preventiva para evitar este tipo de hechos menores que afectan la convivencia cotidiana.

    Hasta el momento, no se informó oficialmente si se radicó una denuncia formal por el hurto de los cajones con envases vacíos, aunque el material fílmico podría resultar clave para identificar al responsable en caso de que el hecho sea puesto en conocimiento de las autoridades.

