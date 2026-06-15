Crimen en Chaco: detuvieron a una mujer acusada de matar a su hija de una puñalada

La madre es la principal sospechosa del homicidio. Pamela Magalí Gauna murió por la lesión letal provocada por una puñalada.

Una mujer de 60 años fue detenida este domingo en la provincia de Chaco acusada por el asesinato de su hija de una puñalada. El crimen ocurrió en el barrio Grisetti, en la localidad de Tres Isletas. La víctima era Pamela Magalí Gauna, de 28 años.

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La investigación empezó cerca de las 21.30 del sábado cuando un hombre se presentó en la comisaría local y denunció que su hermana le había confesado que había matado a su hija en la casa.

Después del reporte, una comisión policial se acercó hasta el domicilio señalado y constató que la joven no tenía signos vitales. Los policías trabajaban en el lugar cuando fueron informados de que Irma Gladis Pérez, de 60 años, madre de la víctima, se había presentado voluntariamente en la dependencia policial.

A partir de esa situación, la mujer quedó demorada y a disposición de la Justicia mientras avanzaban las primeras tareas para reconstruir lo ocurrido.

Pericias

En la escena trabajaron el fiscal subrogante N°1, Gerónimo Roggero, personal judicial, peritos y efectivos especializados, que llevaron adelante las actuaciones correspondientes y el relevamiento de pruebas.

Durante la inspección, secuestraron un cuchillo tipo carnicero con manchas rojizas compatibles con sangre. Además, los investigadores incautaron celulares, prendas de vestir y ropa de cama, elementos que serán sometidos a pericias y que serán incorporados al expediente.

Detuvieron a la sospechosa del crimen

Por disposición de la Fiscalía, la sospechosa fue notificada de su aprehensión en una causa por presunto homicidio y quedó alojada en la comisaría local. Ahora, los investigadores intentan determinar cómo ocurrió el ataque y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el crimen.

Los mensajes de despedida a la joven asesinada en Chaco

Las amigas y seres queridos de Gauna expresaron su dolor por el asesinato a través de mensajes en redes sociales.

“Mi compañera desde el jardín. Descansa en paz, Pamelita. Besito al cielo”, escribió Magalí, una amiga de la infancia, en un posteo de Facebook.

Otra mujer agregó: “Me quedo con tu sonrisa y con todo el cariño que me diste, Pame. Te voy a extrañar siempre, mi flaca bella. Sin palabras. QEPD, mi bella”.

La Iglesia de Dios Pradier 810 también se despidió de la joven: “Extendemos sinceras condolencias por la pérdida de Pame Gauna, joven de nuestra congregación. Siempre en nuestros corazones”.

La comunidad educativa de la E.E.T. N°20, por su parte, lamentó el fallecimiento de Gauna y se solidarizó con su padre, profesor de la institución: “Acompañamos con afecto, respeto y solidaridad a su padre, familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma”.

“Que la fortaleza, el amor y los recuerdos compartidos brinden consuelo a quienes hoy sienten su partida y que su memoria permanezca siempre viva en los corazones de quienes la conocieron”, indicaron en la publicación.