Día Nacional del Asado: por qué se celebra el 11 de octubre

Desde 1998, en esta fecha se rinde tributo al sabor autóctono, que ya forma parte de la idiosincracia nacional y cosecha fanáticos alrededor del mundo.

Es uno de los platos más representativos de la Argentina , un signo de identidad y, como tal, se merecía su Día Nacional del Asado . Porque el asado conforma, además, un ritual que no se agota en disfrutar de un buen trozo de carne cocida a las brasas. Incluye la tarea del asador de seleccionar los mejores cortes, preparar el fuego con maestría y compartir junto a la parrilla una buena picadita.

Y aunque sea la pasión de muchos que se juran grandes asadores, pocos saben por qué cada 11 de Octubre se celebra en Argentina el día Nacional del Asado.

El asado argentino es una rutina de unión que nació en tiempos de gauchos y facones, allá por el siglo XVIII. Mientras en la ciudad la cocina española atraía la atención, en el campo se veía el asado humilde del peón, el improvisado fuego del gaucho y las generosas parrillas de los estancieros: vacas con cuero, achuras crocantes, piezas ensartadas en la cruz.

Símbolo de argentinidad, muchas expresiones artísticas han hecho referencia al asado como un elemento inseparable de nuestra cultura, reconocido además en todo el mundo. Con tanta historia a cuestas, el Día Nacional del Asado tiene sin embargo menos de una década de celebrarse no oficialmente.

La iniciativa de convertirlo en una efeméride surgió desde una comunidad en Facebook, que en 2013 planteó una convocatoria para sumar a los argentinos a un homenaje popular a esta comida que uniera a todos los habitantes del país sin importar la región, edad, clase social, ideología política o religión.

Se eligió el 11 de octubre: el clima cálido de primavera, ideal para estar al aire libre, y el feriado largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural parecen la excusa perfecta para honrarlo, precisamente, con un asadito.

Tips para hacer el mejor asado

Germán Caballero, campeón federal del asado 2023 y asesor gastronómico, destaca que la clave está en la jugosidad y ternura, logradas mediante una cocción lenta y controlada. “El objetivo principal consiste en alcanzar una carne tierna por dentro y una costra dorada por fuera”, explicó. En el caso del asado a la estaca, busca que la textura sea crocante del lado del cuero, según el corte.

Natalí Suárez Pardo, campeona federal del asado 2022, coincide en la importancia de conocer el punto justo. Prefiere la carne “a punto” para cortes como picanha, entraña y tapa de asado, mientras que para vacío y costillas opta por una cocción más completa, que permita que los jugos se mantengan transparentes o blanquecinos.

Fuente: Canal 12.