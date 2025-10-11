sábado 11 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Día Nacional del Asado: por qué se celebra el 11 de octubre

    Esta fecha fue establecida en 2013 tras una iniciativa popular en redes sociales para honrar este ritual social y culinario fundamental en la cultura argentina.

    11 de octubre de 2025 - 13:21
    Desde 1998, en esta fecha se rinde tributo al sabor autóctono, que ya forma parte de la idiosincracia nacional y cosecha fanáticos alrededor del mundo.

    Desde 1998, en esta fecha se rinde tributo al sabor autóctono, que ya forma parte de la idiosincracia nacional y cosecha fanáticos alrededor del mundo.

    AGROVERDAD.

    Es uno de los platos más representativos de la Argentina, un signo de identidad y, como tal, se merecía su Día Nacional del Asado. Porque el asado conforma, además, un ritual que no se agota en disfrutar de un buen trozo de carne cocida a las brasas. Incluye la tarea del asador de seleccionar los mejores cortes, preparar el fuego con maestría y compartir junto a la parrilla una buena picadita.

    Lee además
    El chorizo y la salchicha parrillera se destacan entre los diez mejores platos de salchicha del mundo, consolidando la tradición de la parrilla argentina en el ámbito gastronómico internacional.

    Dos clásicos de la parrilla argentina, entre los diez mejores platos del mundo
    se enciende la cuarta edicion de la fiesta del asado de tira en campana

    Se enciende la cuarta edición de la "Fiesta del Asado de Tira" en Campana

    Y aunque sea la pasión de muchos que se juran grandes asadores, pocos saben por qué cada 11 de Octubre se celebra en Argentina el día Nacional del Asado.

    El asado argentino es una rutina de unión que nació en tiempos de gauchos y facones, allá por el siglo XVIII. Mientras en la ciudad la cocina española atraía la atención, en el campo se veía el asado humilde del peón, el improvisado fuego del gaucho y las generosas parrillas de los estancieros: vacas con cuero, achuras crocantes, piezas ensartadas en la cruz.

    ¿Por qué se celebra el 11 de octubre?

    Símbolo de argentinidad, muchas expresiones artísticas han hecho referencia al asado como un elemento inseparable de nuestra cultura, reconocido además en todo el mundo. Con tanta historia a cuestas, el Día Nacional del Asado tiene sin embargo menos de una década de celebrarse no oficialmente.

    La iniciativa de convertirlo en una efeméride surgió desde una comunidad en Facebook, que en 2013 planteó una convocatoria para sumar a los argentinos a un homenaje popular a esta comida que uniera a todos los habitantes del país sin importar la región, edad, clase social, ideología política o religión.

    Se eligió el 11 de octubre: el clima cálido de primavera, ideal para estar al aire libre, y el feriado largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural parecen la excusa perfecta para honrarlo, precisamente, con un asadito.

    Tips para hacer el mejor asado

    Germán Caballero, campeón federal del asado 2023 y asesor gastronómico, destaca que la clave está en la jugosidad y ternura, logradas mediante una cocción lenta y controlada. “El objetivo principal consiste en alcanzar una carne tierna por dentro y una costra dorada por fuera”, explicó. En el caso del asado a la estaca, busca que la textura sea crocante del lado del cuero, según el corte.

    Natalí Suárez Pardo, campeona federal del asado 2022, coincide en la importancia de conocer el punto justo. Prefiere la carne “a punto” para cortes como picanha, entraña y tapa de asado, mientras que para vacío y costillas opta por una cocción más completa, que permita que los jugos se mantengan transparentes o blanquecinos.

    Fuente: Canal 12.

    Temas
    Seguí leyendo

    Dos clásicos de la parrilla argentina, entre los diez mejores platos del mundo

    Se enciende la cuarta edición de la "Fiesta del Asado de Tira" en Campana

    Día del Dulce de Leche: por qué se celebra hoy

    Cinco platos latinoamericanos para celebrar la diversidad cultural

    ¿Qué comemos hoy? esta fue la receta más buscada en Google en la última semana

    El único plato vegetariano de Latinoamérica que se encuentra en el top 10 de los mejores del mundo

    The Best Chef Awards 2025: un argentino y un chileno obtuvieron la máxima distinción

    Viajar para comer: cómo la gastronomía redefine el turismo

    El reality culinario de Netflix que enfrenta a 21 chefs por un premio de 500 mil dólares

    Maridajes de primavera: consejos para sorprender en la mesa con vinos frescos y al aire libre

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El dulce de leche es protagonista en múltiples recetas de la gastronomía argentina.

    Día del Dulce de Leche: por qué se celebra hoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Fernanda Tokumoto candidata del partido Liber.AR

    Entrevista a Fernanda Tokumoto, candidata a diputada nacional por Liber.AR
    Fabián Acerbo, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de nuestra ciudad, destacó la importancia de la vocación, la ética y el compromiso en la profesión.

    Día del Martillero y Corredor Público: una profesión marcada por la confianza y vocación

    Desde 1998, en esta fecha se rinde tributo al sabor autóctono, que ya forma parte de la idiosincracia nacional y cosecha fanáticos alrededor del mundo.

    Día Nacional del Asado: por qué se celebra el 11 de octubre

    Diego Santilli encabezaría la lista de LLA

    La Cámara Nacional Electoral resolvió que Diego Santilli encabece la lista de LLA en Buenos Aires

    La explosión en Rancagua se produjo por la combustión de los elementos químicos que forman la pólvora.

    Cómo estaba hecha la maqueta del volcán que explotó en Rancagua y por qué fue tan peligrosa