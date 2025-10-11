Día del Martillero y Corredor Público: una profesión marcada por la confianza y vocación

Fabián Acerbo, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de nuestra ciudad, destacó la importancia de la vocación, la ética y el compromiso en la profesión.

Cada 11 de octubre se celebra en Argentina el Día del Martillero y Corredor Público , fecha que recuerda la primera Asamblea Constitutiva de los pioneros de la profesión, realizada en 1943 en Tandil . Para Fabián Acerbo, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Pergamino , se trata de una jornada para revalorizar una labor que combina confianza, ética y compromiso social.

“Es importante recordar esta fecha porque representa los inicios de una profesión que ha acompañado el crecimiento de nuestras comunidades y la evolución del mercado inmobiliario”, señala.

Acerbo destaca que tanto el martillero como el corredor público cumplen un rol fundamental en la sociedad: “Son carreras distintas, pero ambas están atravesadas por la confianza. En muchas operaciones, la gente pone en nuestras manos los ahorros de toda una vida. Por eso, el profesional debe actuar con responsabilidad y transparencia”.

El presidente del Colegio local remarcó que las instituciones profesionales cumplen un papel clave en la defensa tanto de los colegiados como de la comunidad.

“Tenemos la facultad de proteger a la sociedad. Si un colegiado comete alguna infracción, la gente puede acercarse y denunciar. Contamos con un tribunal de disciplina que aplica sanciones, sin reemplazar a la justicia ordinaria”, explicó.

Acerbo también advirtió sobre la importancia de mantener la regulación profesional frente a intentos de desregulación: “Los colegios tienen una razón de ser. Protegen a la sociedad de los errores de los profesionales, de los pseudo martilleros y de las franquicias internacionales que buscan avasallar las leyes que regulan nuestra actividad”.

Los desafíos y la modernización de la profesión

Con una amplia trayectoria en la dirigencia —fue presidente del Colegio provincial y del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios—, Acerbo subraya los cambios que ha atravesado la actividad.

“La tecnología ha transformado la manera de trabajar, pero no reemplaza al profesional que escucha, interpreta y aconseja. Además, hoy estamos articulando con la UNNOBA para generar datos estadísticos que nos permitan conocer la cantidad de escrituras, el movimiento del mercado y los valores de las propiedades en la provincia”, detalló.

También destacó el trabajo de formación para los nuevos matriculados: “Estamos trabajando para llevar adelante talleres de tasación, una herramienta clave para quienes recién egresan de la carrera universitaria”.

Vocación, historia y compromiso solidario

Para Acerbo, la del martillero es una profesión histórica y apasionante. “La subasta existe desde la época de los esclavos. Es una actividad milenaria, pero sigue teniendo mucho que aportar a la sociedad”, reflexionó.

Contó que su amor por los remates viene desde chico: “Yo estudiaba ingeniería, pero me crié entre subastas. Soy un apasionado de esta profesión”.

Además, destacó el costado solidario de muchos colegas, como el caso de Federico Ricardo, quien cada año realiza un remate a beneficio del Taller Protegido de Pergamino. “Es un gesto que nos llena de orgullo, porque muestra el compromiso social de nuestros profesionales”, expresó.

De cara a la celebración que llevarán adelante el 17 de octubre, Fabián adelantó que se realizará una cena de camaradería con todos los colegas para celebrar la fecha. Y dejó un mensaje final para los más jóvenes:

“Que elijan esta profesión por vocación, no solo como una salida laboral. Cuando presté juramento, en el año 1988, un viejo martillero me dijo que el secreto era ser honesto. A eso le sumo el respeto por los colegas y el cumplimiento del código de ética. Esos valores son los que sostienen nuestro trabajo”.

El origen del Día del Martillero y Corredor Público

El 11 de octubre no fue elegido al azar para celebrar el Día del Martillero y Corredor Público. Ese mismo día, pero en 1943, se realizó en la ciudad de Tandil la primera Asamblea Constitutiva de pioneros de la profesión, con el propósito de reunir y representar a todos los trabajadores del rubro en una misma entidad.

Dos años más tarde, el 22 de diciembre de 1945, la Federación Argentina de Entidades de Martilleros instituyó oficialmente esa fecha como día conmemorativo. Y en 1986, se incorporó también a los corredores inmobiliarios, unificando el reconocimiento a ambas profesiones que, con ética y compromiso, acompañan cada operación comercial e inmobiliaria del país.