sábado 11 de octubre de 2025
    • Entrevista a Fernanda Tokumoto, candidata a diputada nacional por Liber.AR

    Fernanda Tokumoto, candidata de Liber.AR, propone una ley de emergencia de medicamentos y defiende un Estado pequeño, eficiente y transparente.

    11 de octubre de 2025 - 14:34
    Fernanda Tokumoto candidata del partido Liber.AR

    Fernanda Tokumoto candidata del partido Liber.AR

    LAOPINION

    En el marco de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, conversamos con Fernanda Tokumoto, primera candidata a diputada nacional por Liber.AR. Farmacéutica, ex vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, con más de 42 años de trabajo en la profesión, Tokumoto se presenta como una voz nueva en el escenario político, con un fuerte compromiso social y propuestas enfocadas en la eficiencia del Estado, el respeto institucional y el bienestar ciudadano.

    ¿Por qué desea ser diputada de la Nación?

    Cuando conversamos con los miembros del partido, sentí la profunda necesidad de comprometerme, de trabajar y participar activamente para ayudar a nuestro país a salir de la difícil situación que atravesamos.

    Sé que estas son elecciones legislativas, que el Congreso no es el Poder Ejecutivo, sin embargo, estoy convencida de que desde el Poder Legislativo se pueden impulsar leyes que den respuesta a algunas urgencias de nuestra sociedad.

    Un ejemplo concreto es la necesidad de una ley de emergencia de medicamentos para jubilados con ingresos inferiores a $1.000.000. Actualmente, con las nuevas normas que impuso PAMI, les resulta muy difícil acceder al total de la medicación.

    ¿Qué opinión tiene sobre el actual Congreso de la Nación?

    Creo que falta jerarquizar el Congreso. Hoy perdió lo de “Honorable”, lo que se ve parece más un reality que una institución fundamental de la República.

    ¿Qué rol cree que debe tener un legislador nacional frente al Poder Ejecutivo?

    El papel de un diputado nacional frente al Ejecutivo es fundamental en un sistema democrático y republicano como el nuestro.

    El legislador debe controlar al Poder Ejecutivo. Puede rechazar, modificar o aprobar proyectos que provengan del oficialismo. Además, ante situaciones especiales, puede pedir informes a los ministros, investigar irregularidades y, en casos extremos, solicitar incluso el juicio político al presidente o funcionarios del gabinete.

    El diputado representa a la ciudadanía y actúa como una suerte de contralor del Ejecutivo.

    ¿Qué temas considera importantes de la provincia de Buenos Aires para que lleguen a la Cámara de Diputados de la Nación?

    Hay muchísimos, porque la provincia de Buenos Aires es enorme y muy diversa. Está el conurbano, las zonas industriales, las zonas rurales, las turísticas, las mineras… Cada una tiene características y necesidades distintas, y todas deben ser atendidas.

    Sin embargo, hay urgencias que atraviesan a toda la provincia: el empleo, la reactivación de la economía productiva y la seguridad.

    ¿Por qué los ciudadanos deberían votar su lista el 26 de octubre?

    Porque tenemos convicciones sólidas, coraje, honestidad y responsabilidad. Fomentamos el respeto y asumimos nuestro compromiso con seriedad. Nuestras propuestas están basadas en un Estado pequeño, efectivo, eficiente y, especialmente, transparente.

    Trabajamos y somos como creemos. Por ejemplo, nuestro partido no recibió un solo peso para la campaña y tampoco lo queremos. Creemos que ese dinero puede tener un destino mejor, y que usar fondos públicos en campañas es un desperdicio. Pero tampoco aceptamos aportes privados que luego puedan condicionar nuestras decisiones. Ya lo dije: nuestras convicciones son muy firmes.

    Fernanda Tokumoto candidata del partido Liber.AR

    Entrevista a Fernanda Tokumoto, candidata a diputada nacional por Liber.AR
