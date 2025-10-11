La Cámara Nacional Electoral resolvió que Diego Santilli encabece la lista de LLA en Buenos Aires

La Cámara revirtió el fallo de Ramos Padilla: En una resolución clave para el armado electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, la Cámara Nacional Electoral falló a favor de que Diego Santilli encabece la lista de diputados nacionales del oficialismo, desplazando así a Karen Reichardt, quien había sido designada por el juez Alejo Ramos Padilla como reemplazo de José Luis Espert.
La decisión, que responde a la apelación presentada por el Gobierno nacional, va en línea con lo que impulsaba La Libertad Avanza desde hace semanas. El fallo de Ramos Padilla, dictado a comienzos de semana, generó un fuerte revuelo en el oficialismo, que se había volcado abiertamente a respaldar la incorporación de Santilli como principal figura de la boleta bonaerense.
Pese a que el fiscal electoral Ramiro González también se había expresado a favor de Reichardt, la Cámara hizo lugar al recurso de apelación y definió que sea Santilli quien encabece.
El debate que viene: quién paga las boletas
La confirmación de Santilli como primer candidato obliga ahora a reimprimir las boletas oficiales de La Libertad Avanza, ya impresas con el nombre de Espert. La discusión inmediata se traslada al financiamiento de esa reimpresión