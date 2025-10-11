sábado 11 de octubre de 2025
    • La Cámara Nacional Electoral resolvió que Diego Santilli encabece la lista de LLA en Buenos Aires

    La Cámara Nacional Electoral revocó el fallo de Ramos Padilla y le dio la razón al oficialismo. El debate se centra en quién pagará las boletas.

    11 de octubre de 2025 - 12:38
    Diego Santilli encabezaría la lista de LLA

    Diego Santilli encabezaría la lista de LLA

    LAOPINION

    La Cámara revirtió el fallo de Ramos Padilla: En una resolución clave para el armado electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, la Cámara Nacional Electoral falló a favor de que Diego Santilli encabece la lista de diputados nacionales del oficialismo, desplazando así a Karen Reichardt, quien había sido designada por el juez Alejo Ramos Padilla como reemplazo de José Luis Espert.

    Las personas entre los 18 años y los 70 están obligadas a votar, aunque los jóvenes a partir de los 16 pueden hacerlo si están en el padrón.

    Elecciones 2025: debut de la Boleta Única Papel, sanciones por no ir a votar y rol de las autoridades de mesa
    Fernanda Tokumoto candidata del partido Liber.AR

    Entrevista a Fernanda Tokumoto, candidata a diputada nacional por Liber.AR

    La decisión, que responde a la apelación presentada por el Gobierno nacional, va en línea con lo que impulsaba La Libertad Avanza desde hace semanas. El fallo de Ramos Padilla, dictado a comienzos de semana, generó un fuerte revuelo en el oficialismo, que se había volcado abiertamente a respaldar la incorporación de Santilli como principal figura de la boleta bonaerense.

    Pese a que el fiscal electoral Ramiro González también se había expresado a favor de Reichardt, la Cámara hizo lugar al recurso de apelación y definió que sea Santilli quien encabece.

    El debate que viene: quién paga las boletas

    La confirmación de Santilli como primer candidato obliga ahora a reimprimir las boletas oficiales de La Libertad Avanza, ya impresas con el nombre de Espert. La discusión inmediata se traslada al financiamiento de esa reimpresión

    Noticia en desarrollo

    Fernanda Tokumoto candidata del partido Liber.AR

    Entrevista a Fernanda Tokumoto, candidata a diputada nacional por Liber.AR

    Fernanda Tokumoto candidata del partido Liber.AR

    Entrevista a Fernanda Tokumoto, candidata a diputada nacional por Liber.AR
