86° Expo Rural de Pergamino: comenzó la gran fiesta del campo y la ciudad

La 86° Exposición Rural de Pergamino comenzó este jueves 11 de septiembre con la expectativa renovada de miles de visitantes que se acercan al predio de la Sociedad Rural, ubicado en Ruta 8, km 220,5 . Hasta el domingo 14, la muestra ofrecerá una propuesta integral que combina campo, ciudad, entretenimiento y tradición bajo el lema “Nos Encontramos”.

El evento se desarrolla con capacidad completa y con la impronta de ser mucho más que una feria: un espacio donde conviven la tradicional exposición ganadera, la XV Exposición de Caballos Criollos, el Paseo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, espectáculos en vivo, gastronomía regional, maquinaria , automotrices, tecnología aplicada al agro y una granja educativa que atrae a familias y escuelas.

Una de las grandes novedades de esta edición es la competencia de escuelas agrotécnicas, en la que estudiantes de cinco instituciones presentan animales criados por ellos mismos con el apoyo de la Asociación Argentina de Hereford . Además, durante jueves y viernes se organizan visitas guiadas para delegaciones escolares, en conjunto con la Escuela de Educación Agropecuaria N°1 , permitiendo que los más jóvenes conozcan de cerca el potencial del agro.

La muestra abre de 10 a 19 h. Hoy, jueves 11, la entrada es libre y gratuita , mientras que viernes, sábado y domingo tiene un valor de $6.000. Con cada entrada se participa en sorteos diarios y el domingo se entregará una moto. Jubilados con carnet, menores de 12 años y personas con discapacidad ingresan gratis todos los días.

Además, se invita al público a colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a comedores locales a través de la Asociación Civil “X una sonrisa”.

La inauguración formal se realizará el sábado 13 a las 11 de la mañana, con presencia de autoridades, recorrida institucional y almuerzo. Ese mismo día, a las 14:30, tendrá lugar el tradicional Desfile de Campeones en la pista central.

El domingo será el gran cierre con una tarde de espectáculos musicales en el escenario principal, donde artistas locales ofrecerán un show para toda la familia.

El sabor y el encuentro en el predio

El Polo Gastronómico se renueva con más de 20 stands que van desde los clásicos criollos hasta propuestas gourmet, vegetarianas, dulces y cervezas artesanales. Estará abierto también por las noches con afters que incluirán DJs y música en vivo el viernes y sábado.

Entradas: Jueves: libre y gratuita Viernes a domingo: entrada general $6.000.- Con tu entrada participás en sorteos sorpresa… ¡y en el sorteo de una moto! Jubilados, personas con discapacidad y menores de 10 años ingresan gratis.

Los visitantes también podrán disfrutar del Rincón Patero del Fortín Pergamino y del restaurante de la muestra, atendido por María del Huerto Hure.

INTA: tecnología aplicada al agro y un espacio de encuentro

El INTA tiene una presencia destacada en esta edición con un stand institucional que combina cultivos representativos de la zona núcleo y la innovación de los drones aplicados a la agricultura. Se exhiben dos modelos: el DJI Agras T40, especializado en aplicaciones agrícolas, y un dron artesanal, acompañados por especialistas que brindan información técnica.

El sábado a las 15 h se realizará la charla técnica “Uso de drones: tecnología aplicada al agro”, dirigida a productores, profesionales, asesores y público en general, con el objetivo de capacitar y generar intercambio de experiencias.

Además, los grupos de estudiantes cuentan con actividades interactivas que permiten introducirse en el manejo de estas herramientas, reafirmando el rol de INTA como líder en investigación y transferencia tecnológica. El stand también dispone de un espacio matero, pensado para el encuentro entre profesionales, visitantes y prensa.

La Opinión, en vivo para toda la región

Otra gran novedad es la cobertura en tiempo real: el equipo periodístico de La Opinión de Pergamino transmite en vivo durante los cuatro días de la exposición. Desde hoy jueves hasta el domingo, el público podrá seguir entrevistas, recorridos y momentos destacados de la muestra a través de las plataformas digitales del diario, acercando la Expo Rural a toda la región.

“La exposición es de todos, se hace en conjunto con todo Pergamino”, destacó Pedro Jacquelin, presidente de la Sociedad Rural. La organización cuenta con el acompañamiento de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios y la Municipalidad de Pergamino, que declaró al evento de interés municipal.

Con ese espíritu de comunidad, la Expo Rural 2025 ya vive sus primeras horas, consolidándose como uno de los encuentros más esperados del año para el campo y la ciudad.