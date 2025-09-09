La evolución del campo se sube a una nueva edición de "La Rural" en Pergamino

La Exposición Rural de Pergamino , en su 86° edición, del 11 al 14 de septiembre en su predio ferial, volverá a contar con la destacada participación de Akron . Con más de dos décadas de trayectoria en este encuentro clave para el agro, la empresa se prepara con un stand “completísimo”, donde exhibirá una amplia gama de productos y novedades.

“Hace más de 20 años que vamos a la exposición rural de Pergamino . Las expectativas siempre son las mejores, por eso apostamos a un stand con mucha maquinaria y todo el portfolio que tenemos”, señaló Mariano Vrancich , responsable comercial de la firma de San Francisco, Córdoba .

Su stand en “La Rural” será un punto de encuentro para conocer la oferta completa de la compañía. Allí se exhibirán tolvas autodescargables, embolsadoras, extractoras, acoplados para semilla y fertilizante, los tractores Kubota y sus esparcidores .

A su vez, se presentará la línea de productos importados que comercializa la empresa, entre ellos Terraplane y DJI Agriculture . Esta diversidad apunta a ofrecer soluciones integrales que se adapten a las necesidades del campo argentino, incluyendo “los drones aplicadores que están cambiando la manera de hacer agricultura”.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 9.07.28 AM

Lanzamientos: Extractoras, drones y financiación

Para esta edición, Akron preparó dos grandes novedades. La primera es el “Mes de las extractoras de granos”, iniciativa que busca acercar esta tecnología a todos los productores con precios y condiciones especiales. Entre los nuevos modelos se destaca la EXG 380X, disponible en el stand para conocer de cerca.

La segunda innovación es la presentación del dron T100, “el más grande que viene para pulverizar”, que hará su debut en la expo y representa un paso firme hacia la agricultura de precisión.

Uno de los pilares de la estrategia de Akron es facilitar el acceso a la tecnología con herramientas financieras flexibles. "Akron tiene dos pilares fuertes: llegar con un buen producto y brindar en cualquier situación buena financiación", remarcó Vrancich.

La empresa ofrece financiación propia en pesos con varios planes, convenios con todas las entidades bancarias y la alternativa de canje de granos, permitiendo a los productores pagar con su propia producción.

Cercanía y presencia federal en el agro

Más allá de lo comercial, Akron considera que las exposiciones rurales son espacios de encuentro y cercanía con los productores. “En La Rural queremos estar cerca del productor, queremos acompañar a la ciudad, queremos acompañar a las sociedades rurales”, aseguró Vrancich.

WhatsApp Image 2025-09-09 at 9.08.08 AM

La compañía mantiene una agenda activa de participación en múltiples exposiciones, incluso coincidiendo en varias localidades el mismo fin de semana, como Pergamino, Tres Arroyos y Río Cuarto. Esta presencia constante refleja su interés por escuchar al productor, compartir experiencias y consolidar un vínculo de confianza en el largo plazo.