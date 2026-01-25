domingo 25 de enero de 2026
    • Club Náutico San Pedro ajusta su juego con una gira exigente rumbo a la Liga Federal de Vóley 2026

    El equipo de San Pedro disputó diez sets en dos amistosos ante rivales de peso y suma rodaje clave de cara a la Liga Federal de Vóley 2026.

    25 de enero de 2026 - 19:00
    Liga Federal de Vóley 2026, Náutico San Pedro comenzó su gira amistosa.

    Liga Federal de Vóley 2026, Náutico San Pedro comenzó su gira amistosa.

    Náutico San Pedro dio un paso importante en su preparación para la Liga Federal de Voleibol 2026 al iniciar este fin de semana una gira amistosa con dos compromisos exigentes, que le permitieron sumar competencia, ritmo y ajustes tácticos frente a equipos que también serán protagonistas del certamen nacional.

    Gira amistosa ante rivales de la Liga Federal

    La actividad comenzó el sábado con la visita a Náutico Sportivo Avellaneda, en el gimnasio Velazco, donde el conjunto local, integrante de la zona E de la Liga Federal, presentó un desafío de alta intensidad. El cruce sirvió para medir variantes tácticas, rotaciones y respuestas colectivas ante un rival que compite en el mismo nivel.

    El domingo, la gira continuó en la ciudad de Grand Bourg, donde los “Celestes” enfrentaron a EIMM, institución que comparte la zona A de la Liga Federal con Náutico San Pedro. El encuentro volvió a exigir al plantel y dejó conclusiones valiosas en un contexto de paridad y buen volumen de juego.

    Diez sets de alto nivel para seguir creciendo

    A lo largo del fin de semana, Náutico San Pedro disputó un total de diez sets, todos con desarrollo parejo y pasajes de alto nivel técnico. Más allá de los resultados parciales, el cuerpo técnico destacó la posibilidad de sostener la intensidad, corregir detalles en defensa y afianzar el funcionamiento colectivo.

    Estos encuentros amistosos se transforman en una herramienta clave para evaluar rendimientos individuales, consolidar sociedades dentro de la cancha y ajustar sistemas de juego de cara a un torneo que promete ser competitivo desde la primera fecha.

    Preparación firme rumbo a la Liga Federal de Vóley 2026

    Con esta gira, Náutico San Pedro ratifica su intención de llegar a la Liga Federal de Vóley 2026 con rodaje, confianza y experiencia frente a equipos que estarán en la misma exigente competencia. Medirse ante rivales “a la altura del torneo” permite al plantel calibrar su verdadero potencial y corregir a tiempo.

    El proceso de preparación continuará con nuevos entrenamientos y posibles amistosos, siempre con el objetivo de afinar el rendimiento colectivo y representar de la mejor manera a San Pedro en el escenario nacional del vóley federal.

