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    • Pergamino: Más controles para regularizar la gestión de residuos comerciales

    Desde la Municipalidad de Pergamino están trabajando en uno de los temas importantes para gestión ambiental en los distintos sectores.

    13 de marzo de 2026 - 16:09
    Importante trabajo de gestión de residuos en Pergamino

    La Municipalidad de Pergamino trabaja en el proceso de notificaciones e intimaciones a los comercios y generadores de residuos con el objetivo de que acrediten la contratación del servicio de recolección correspondiente. La medida forma parte de una serie de acciones impulsadas por el Municipio para ordenar la gestión de residuos en la ciudad.

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    Desde el área de Habilitaciones informaron que, en el marco de estos operativos, ya fueron notificados 165 establecimientos comerciales y generadores de residuos. De ese total, 35 presentaron la documentación que acredita la contratación de este servicio de recolección, cumpliendo con lo establecido por la normativa vigente. En tanto, unos 34 recibieron actas de infracción luego de que venciera el plazo otorgado para regularizar su situación sin que se presentara la documentación correspondiente.

    Asimismo, las autoridades municipales indicaron que el proceso continúa en marcha y que actualmente se siguen recibiendo presentaciones de comerciantes y responsables de actividades que avanzan con la contratación del servicio para adecuarse a la normativa; de manera paralela, se mantienen los controles y las nuevas notificaciones en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de alcanzar a todos los establecimientos que por el tipo y volumen de residuos que generan deben contar con un sistema de recolección específico.

    Un trabajo constante en Pergamino

    La iniciativa se enmarca en una política pública orientada a mejorar la gestión integral de los residuos urbanos y a evitar situaciones que puedan afectar la limpieza de la vía pública. Según explicaron desde el Municipio, una parte importante de los residuos que se acumulan en determinados puntos de la ciudad proviene de actividades comerciales o productivas que, por su volumen o características, requieren un tratamiento diferenciado respecto de los residuos domiciliarios.

    En relación a esto, remarcaron que la finalidad de las notificaciones no es únicamente sancionar a quienes no cumplen con esta normativa, sino principalmente promover la regularización de la situación de todos los generadores de residuos y avanzar hacia un esquema más ordenado y eficiente. La correcta gestión de los residuos comerciales, señalaron, contribuye a reducir la acumulación de bolsas y materiales en la vía pública, evita la formación de micro basurales y mejora las condiciones de convivencia urbana para los vecinos.

    Asimismo, desde el área de Habilitaciones destacaron que el ordenamiento del sistema también permite fortalecer los controles ambientales y garantizar que los residuos generados por determinadas actividades reciban el tratamiento adecuado. De esta manera, se busca asegurar que el transporte y la disposición final de los desechos se realicen en condiciones que respeten las normativas vigentes y minimicen el impacto ambiental.

    Controles en la ciudad

    Las inspecciones y notificaciones continuarán durante las próximas semanas en diferentes zonas de Pergamino. Desde el Municipio advirtieron que aquellos comercios y generadores de residuos que aún no hayan acreditado la contratación del servicio deberán regularizar su situación para evitar sanciones y posibles nuevas actas de infracción. En este marco, las autoridades reiteraron la importancia de que los responsables de las actividades comprendan la necesidad de cumplir con las disposiciones vigentes y de asumir un compromiso activo con el cuidado del espacio público.

    Requisitos a presentar

    En paralelo a las acciones de control sobre los generadores de residuos, el Municipio también avanza con el registro y la regulación de los transportistas que prestan servicios vinculados al traslado de residuos. Para solicitar el alta o actualizar los datos en el registro correspondiente, los transportistas deben presentar la documentación requerida ante la Dirección de Gestión Ambiental.

    Entre los requisitos se encuentra la presentación del documento nacional de identidad, la licencia de conducir vigente, la cédula verde del vehículo y, en caso de corresponder, la cédula azul. También deben acreditar el seguro del vehículo, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente y la constancia de inscripción en la CUIT. Además, se solicita un informe detallado sobre los residuos que serán transportados, especificando el tipo, el origen y las características de los mismos, información que resulta clave para evaluar las condiciones técnicas y ambientales que deberán cumplirse durante el traslado.

    Una vez presentada la documentación completa, personal de Fiscalización Ambiental realiza una inspección ocular del vehículo destinado al transporte de residuos. En esa instancia se verifica que la unidad cumpla con los requisitos técnicos y de seguridad establecidos para el tipo de material que se pretende trasladar, con el fin de asegurar que el servicio se desarrolle bajo condiciones adecuadas desde el punto de vista ambiental y sanitario.

    Tramites a realizar

    Desde el Municipio recordaron que el trámite debe realizarse en la Dirección de Gestión Ambiental, que funciona en el sexto piso del edificio ubicado en Doctor Alem 411. Allí también se brinda asesoramiento a los interesados sobre los requisitos y procedimientos necesarios para completar el registro o actualizar la información. Para consultas, los vecinos y transportistas pueden comunicarse al teléfono 328068.

    Las autoridades municipales subrayaron que el ordenamiento del sistema de gestión de residuos es una de las prioridades en materia ambiental para la ciudad. En este marco, insistieron en que la colaboración de los comercios, generadores de residuos y transportistas resulta fundamental para avanzar hacia un modelo más responsable y sostenible, que contribuya a mantener el espacio público en condiciones adecuadas y a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Pergamino.

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