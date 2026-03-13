Limpieza de canales para mejorar el drenaje en barrio Jorge Newbery

La Municipalidad de Pergamino avanza con tareas de limpieza y mantenimiento de canales en el barrio Jorge Newbery y el arroyo Chu Chu, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos. PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

En los últimos días se realizaron trabajos de limpieza en el canal ubicado a la par del Bv. Drago, en el barrio barrio Jorge Newbery. En paralelo, la Municipalidad de Pergamino también se llevan adelante tareas similares en el Arroyo Chu Chu.

Las tareas que se llevan a cabo en el barrio Jorge Newbery Según explicaron desde el área, estas intervenciones permitirán mejorar el drenaje y facilitar el escurrimiento del agua, especialmente en sectores donde habitualmente se acumulaba tras las lluvias.

Las tareas forman parte de un plan de mantenimiento permanente de desagües, canales y arroyos que busca optimizar el funcionamiento del sistema hídrico de la ciudad y reducir el impacto de las precipitaciones intensas.

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