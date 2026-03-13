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    • Limpieza de canales para mejorar el drenaje en barrio Jorge Newbery

    La Municipalidad avanza con tareas de limpieza y mantenimiento de canales en el barrio Jorge Newbery y el arroyo Chu Chu.

    13 de marzo de 2026 - 13:58
    La Municipalidad de Pergamino avanza con tareas de limpieza y mantenimiento de canales en el barrio Jorge Newbery y el arroyo Chu Chu, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos.

    La Municipalidad de Pergamino avanza con tareas de limpieza y mantenimiento de canales en el barrio Jorge Newbery y el arroyo Chu Chu, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos.

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    En los últimos días se realizaron trabajos de limpieza en el canal ubicado a la par del Bv. Drago, en el barrio barrio Jorge Newbery. En paralelo, la Municipalidad de Pergamino también se llevan adelante tareas similares en el Arroyo Chu Chu.

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    Las tareas que se llevan a cabo en el barrio Jorge Newbery

    Según explicaron desde el área, estas intervenciones permitirán mejorar el drenaje y facilitar el escurrimiento del agua, especialmente en sectores donde habitualmente se acumulaba tras las lluvias.

    Las tareas forman parte de un plan de mantenimiento permanente de desagües, canales y arroyos que busca optimizar el funcionamiento del sistema hídrico de la ciudad y reducir el impacto de las precipitaciones intensas.

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