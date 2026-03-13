Semillas Illinois relanza su identidad y proyecta duplicar sus ventas de maíz hacia 2030

Semillas Illinois presentó oficialmente su nueva identidad visual y delineó los ejes estratégicos que marcarán su desarrollo en los próximos años.

En el marco de Expoagro 2026, la megamuestra agroindustrial realizada en el predio del autódromo de San Nicolás, Semillas Illinois , la marca especializada en maíz del grupo GDM , presentó oficialmente su nueva identidad visual y delineó los ejes estratégicos que marcarán su desarrollo en los próximos años.

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Bajo el lema “Sembramos Resultados” , la compañía exhibió ante productores, asesores, periodistas y su red de distribuidores una propuesta que combina renovación de marca con una apuesta fuerte por la innovación genética y el crecimiento comercial en el mercado del maíz.

Durante la presentación, Segundo Delor , gerente de Marca de Illinois, explicó que el cambio de imagen representa mucho más que una actualización estética.

“Hoy estamos presentando una imagen renovada, pero el cambio es mucho más profundo: Illinois está iniciando una nueva etapa de crecimiento basada en la especialización en maíz. Entendimos que para acompañar al productor y lograr un crecimiento sostenido era fundamental concentrar todo nuestro foco en el cultivo”, señaló.

La estrategia se apoya en tres pilares centrales: las oportunidades que ofrece el mercado del maíz en Argentina y Uruguay, la fortaleza del portfolio actual y futuro gracias a los programas de mejoramiento incorporados por GDM en los últimos años, y una decisión empresarial clara de especialización total en el cultivo.

Illinois, recordaron desde la empresa, nació originalmente como una marca vinculada al maíz, con programas de mejoramiento en Entre Ríos. Con esta nueva etapa, la compañía busca retomar esa identidad fundacional y consolidarse como un actor relevante dentro de uno de los cultivos estratégicos de la agricultura argentina.

Inversiones en genética para acelerar el desarrollo

El crecimiento proyectado se sustenta también en una política de inversiones en investigación y mejoramiento genético que se viene desarrollando desde hace varios años.

En ese sentido, Jorge Pellegrino, gerente de Desarrollo de Illinois, explicó que la empresa avanzó en la adquisición de distintos programas de mejoramiento que permitirán acelerar el lanzamiento de nuevos híbridos.

“Este presente y este futuro para el desarrollo de nuevos híbridos ya los empezamos a construir hace algunos años a partir de inversiones estratégicas. Incorporamos programas de mejoramiento de maíz en Brasil, en la zona de Petrolina, además del programa de KWS para Latinoamérica en 2024 y el de AgReliant en 2025. Con esto buscamos acelerar la obtención de nuevos híbridos”, detalló.

Estas inversiones fortalecen el acceso a germoplasma y a plataformas de investigación que permiten mejorar variables clave como rendimiento, estabilidad, adaptación ambiental y sanidad, aspectos centrales para los productores.

Un plan de expansión comercial

Desde el punto de vista comercial, Illinois también presentó objetivos ambiciosos de crecimiento para los próximos años.

Según explicó Agustín Manavella, gerente Comercial de la marca, el desafío es duplicar las ventas de bolsas de maíz hacia el año 2030, consolidando la presencia en las distintas regiones productivas del país.

La estrategia contempla sostener la posición actual en el sur de la región maicera, acelerar el crecimiento en la zona núcleo y expandir la superficie sembrada con híbridos Illinois en el norte argentino.

“A nuestra histórica solidez en genética de maíz, construida de sur a norte del país, ahora le estamos sumando robustez y crecimiento. El desafío es duplicar la venta de bolsas hacia 2030”, señaló Manavella.

El directivo también se mostró optimista respecto de la próxima campaña agrícola.

“Desde Illinois vemos una campaña muy prometedora por delante. El mercado se mantiene firme y la demanda interna, particularmente desde la ganadería, acompaña. Para nosotros esto representa una gran oportunidad de seguir generando valor para el productor”, indicó.

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Híbridos y manejo en el plot de Expoagro

En su espacio dentro de Expoagro, la empresa exhibió la totalidad de su portfolio de híbridos de maíz, con materiales adaptados a diferentes ambientes productivos y estrategias de manejo orientadas a mejorar la productividad.

Uno de los módulos presentados fue el de plasticidad reproductiva, donde se destacó el híbrido IS 2738 MGRR2, caracterizado por su estabilidad, rápida tasa de secado y adaptación a ambientes restrictivos, como los del oeste arenoso y el sudoeste bonaerense.

En otro sector del plot se mostraron estrategias de manejo de densidad con híbridos como IS 7.24 TRE e IS 2773 TRE, pensados para ambientes de alta productividad.

Según explicó Pellegrino, la compañía trabaja actualmente con una red de más de 150 ambientes de ensayo, donde se evalúan variables como estabilidad, potencial de rendimiento, sanidad y respuesta a diferentes prácticas de manejo.

“Nuestro objetivo no es solo brindar genética de excelencia, sino también acompañar al productor con recomendaciones de manejo que permitan aumentar la productividad por hectárea”, afirmó.

Una apuesta al maíz como cultivo estratégico

Con presencia en múltiples regiones agrícolas y un portfolio en expansión, Semillas Illinois busca posicionarse como una marca especializada en maíz dentro de un cultivo que vuelve a ganar protagonismo en los planteos productivos argentinos.

En un contexto donde el maíz se consolida como una pieza clave tanto para la rotación agrícola como para la generación de valor en cadenas como la ganadería, la industria y la bioenergía, la compañía apuesta a combinar genética, biotecnología y acompañamiento técnico para potenciar los resultados del productor.

Resultados, compromiso y confianza son, según la empresa, los conceptos que sintetizan esta nueva etapa de Illinois, que mira hacia los próximos años con el objetivo de consolidar su crecimiento dentro del mercado maicero.