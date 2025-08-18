¿Llega la lluvia a Pergamino? El SMN pronostica hasta 70 milímetros

Este lunes en Pergamino se presenta con un clima húmedo e inestable. LA OPINION

Este lunes en Pergamino se presenta con un clima húmedo e inestable, pero el verdadero cambio llegará en horas de la noche, cuando comiencen las primeras precipitaciones. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno se extenderá durante todo el martes, con variaciones en la intensidad de las lluvias y acumulados que podrían resultar significativos.

Pronóstico de lluvias y tormentas “Hacia el final de la noche de este lunes, comenzará a desarrollarse un sistema de baja presión sobre el extremo noreste de la Provincia de Buenos Aires. Este sistema dará lugar a lluvias en todo el noreste de la PBA, acompañadas en menor medida por algunas tormentas”, explicaron desde el SMN.

Los registros previstos estiman acumulados de entre 50 y 80 milímetros, aunque en zonas puntuales podrían superar los 90 mm. El período de mayor intensidad se espera entre las 9:00 y las 20:00 del martes, cuando se prevén las precipitaciones más sostenidas.

Vientos fuertes y descenso de temperatura Además de las lluvias, el martes estará acompañado por vientos del este con ráfagas de entre 40 y 50 km/h. Para el miércoles, el viento rotará hacia el sur-sudoeste, con ráfagas de 50 a 55 km/h, especialmente durante el mediodía y la tarde, lo que reforzará la sensación de inestabilidad en la región.

El alivio llegará el miércoles por la tarde Tras el pasaje del sistema de mal tiempo, se prevén mejoras en las condiciones hacia mediados de semana. A partir del jueves, Pergamino podrá disfrutar de jornadas más soleadas y agradables, con temperaturas en ascenso y un respiro tras las intensas lluvias.

