lunes 18 de agosto de 2025
    ¿Llega la lluvia a Pergamino? El SMN pronostica hasta 70 milímetros

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un frente de inestabilidad que dejará lluvias de entre 50 y 80 milímetros. También se prevén ráfagas de viento.

    18 de agosto de 2025 - 13:14
    Este lunes en Pergamino se presenta con un clima húmedo e inestable.

    Este lunes en Pergamino se presenta con un clima húmedo e inestable.

    LA OPINION

    Este lunes en Pergamino se presenta con un clima húmedo e inestable, pero el verdadero cambio llegará en horas de la noche, cuando comiencen las primeras precipitaciones. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el fenómeno se extenderá durante todo el martes, con variaciones en la intensidad de las lluvias y acumulados que podrían resultar significativos.

    En la autopista a la altura del kilómetro 201 (bajada Da Fonte) se puede ver un gran socavón en el terraplén de la traza.

    La autopista Pilar–Pergamino suma riesgos por falta de mantenimiento y ausencia de controles
    patentes: advierten que ya se reparten con normalidad

    Patentes: advierten que ya se reparten con normalidad

    Pronóstico de lluvias y tormentas

    “Hacia el final de la noche de este lunes, comenzará a desarrollarse un sistema de baja presión sobre el extremo noreste de la Provincia de Buenos Aires. Este sistema dará lugar a lluvias en todo el noreste de la PBA, acompañadas en menor medida por algunas tormentas”, explicaron desde el SMN.

    Los registros previstos estiman acumulados de entre 50 y 80 milímetros, aunque en zonas puntuales podrían superar los 90 mm. El período de mayor intensidad se espera entre las 9:00 y las 20:00 del martes, cuando se prevén las precipitaciones más sostenidas.

    Vientos fuertes y descenso de temperatura

    Además de las lluvias, el martes estará acompañado por vientos del este con ráfagas de entre 40 y 50 km/h. Para el miércoles, el viento rotará hacia el sur-sudoeste, con ráfagas de 50 a 55 km/h, especialmente durante el mediodía y la tarde, lo que reforzará la sensación de inestabilidad en la región.

    El alivio llegará el miércoles por la tarde

    Tras el pasaje del sistema de mal tiempo, se prevén mejoras en las condiciones hacia mediados de semana. A partir del jueves, Pergamino podrá disfrutar de jornadas más soleadas y agradables, con temperaturas en ascenso y un respiro tras las intensas lluvias.

    La autopista Pilar–Pergamino suma riesgos por falta de mantenimiento y ausencia de controles

    Patentes: advierten que ya se reparten con normalidad

    El histórico vagón de Arturo Umberto Illia, en proceso de restauración para sumarse al circuito turístico

    Un viaje al Medio Oriente sin salir de Pergamino: la experiencia de Krd Food

    Camelio: té en hebras, café de especialidad y sabores únicos en Pergamino

    Con autoridad: José Rasuk logró su primer triunfo en el TC Pista Pick Up

    Un parque colmado de sonrisas en Pergamino: más de 12 mil personas celebraron el Día del Niño

    Este martes llega a Pergamino Myrna Insua con su muestra fotográfica Bordes del abismo

    Douglas volvió a perder y sumó su quinta caída consecutiva

    Domingo 17 de Agosto versión PDF

    Miles de personas se congregaron en el Parque Belgrano para festejar el Día del Niño.

    Un parque colmado de sonrisas en Pergamino: más de 12 mil personas celebraron el Día del Niño

    Santiago Passaglia mostró trabajos de mantenimiento de desagües y zanjones en San Nicolás.

    San Nicolás: Passaglia supervisa mantenimiento de desagües y zanjones ante tormentas
    En la autopista a la altura del kilómetro 201 (bajada Da Fonte) se puede ver un gran socavón en el terraplén de la traza.

    La autopista Pilar–Pergamino suma riesgos por falta de mantenimiento y ausencia de controles

    El IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de agosto para jubilados y pensionados

    El IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de agosto para jubilados y pensionados

    Patentes: advierten que ya se reparten con normalidad

    Patentes: advierten que ya se reparten con normalidad

    El histórico vagón de Arturo Umberto Illia, en proceso de restauración para sumarse al circuito turístico

    El histórico vagón de Arturo Umberto Illia, en proceso de restauración para sumarse al circuito turístico