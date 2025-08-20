miércoles 20 de agosto de 2025
    • Julia Riera cayó en la primera ronda de la qualy del US Open

    No logró sostener el buen arranque y fue superada por Oksana Selekhmeteva por 2-6, 6-0 y 6-3 en el inicio de la clasificación del último Grand Slam del año.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    20 de agosto de 2025 - 11:54
    Julia Riera en el saludo final luego de perder en la ronda inicial de la qualy.

    CANCHA CENTRAL

    La tenista pergaminense Julia Riera quedó eliminada este martes en la primera ronda de la clasificación del Abierto de los Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, que se disputa en Nueva York sobre canchas rápidas, tras caer en tres sets ante la rusa Oksana Selekhmeteva por 2-6, 6-0 y 6-3. Se trató de la primera derrota de Riera en un debut de qualy en torneos de Grand Slam.

    El inicio del encuentro mostró la mejor versión de Riera, que salió decidida a tomar el protagonismo. Con agresividad desde el fondo y un sólido servicio, consiguió un quiebre en el tercer game para ponerse 3-1 y, más tarde, logró uno más para cerrar el set por un convincente 6-2.

    Sin embargo, el partido cambió de rumbo en el segundo set. Riera perdió precisión y ritmo, mientras que Selekhmeteva (166ª del ranking WTA) comenzó a dominar los intercambios desde la base. Sin encontrar respuestas, la pergaminense cedió el parcial por un contundente 6-0.

    En el set decisivo, Riera intentó reaccionar y equilibró las acciones tras un quiebre de servicio que la llevó a igualar el marcador 3-3. No obstante, la rusa ya se encontraba en ritmo y supo aprovechar sus oportunidades: encadenó tres juegos consecutivos para cerrar el duelo en poco menos de dos horas y avanzar a la segunda ronda, donde enfrentará a la bielorrusa Iryna Shymanovich.

    Riera llegó a Nueva York tras consagrarse campeona en dobles (junto a Martina Capurro) en el torneo W35 Pergamino Open semanas atrás. Actualmente ubicada en el puesto 175 del ranking mundial, centrará ahora sus esfuerzos en la próxima gira sudamericana, con el objetivo de sumar puntos importantes que le permitan escalar posiciones y acercarse nuevamente al Top 100.

    Si bien la derrota duele, el aprendizaje en los escenarios más exigentes del tenis mundial puede ser clave para el crecimiento de una jugadora que demostró que tiene nivel para estar más arriba en el ranking WTA.

