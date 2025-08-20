Julia Riera cayó en la primera ronda de la qualy del US Open

La tenista pergaminense Julia Riera quedó eliminada este martes en la primera ronda de la clasificación del Abierto de los Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada, que se disputa en Nueva York sobre canchas rápidas, tras caer en tres sets ante la rusa Oksana Selekhmeteva por 2-6, 6-0 y 6-3. Se trató de la primera derrota de Riera en un debut de qualy en torneos de Grand Slam.
El inicio del encuentro mostró la mejor versión de Riera, que salió decidida a tomar el protagonismo. Con agresividad desde el fondo y un sólido servicio, consiguió un quiebre en el tercer game para ponerse 3-1 y, más tarde, logró uno más para cerrar el set por un convincente 6-2.