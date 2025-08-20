miércoles 20 de agosto de 2025
    Que hablen otras partes de mí se presenta por única vez en Pergamino

    El domingo 31 de agosto, Espacio GAE será escenario de esta conmovedora propuesta que invita a sumergirse en un universo tan íntimo como poético.

    20 de agosto de 2025 - 09:00
    Que hablen otras partes de mí: Una experiencia teatral que entrelaza emociones, recuerdos y fantasía.

    CAROLINA DIAZ

    La historia de una mujer que se narra a través de los retazos de su memoria, entre luces de camerino, heridas de infancia y brillos de un estrellato imaginado, llega a Espacio GAE con una única función en Pergamino. Se trata de Que hablen otras partes de mí, obra escrita por Gastón Díaz, que se presentará el domingo 31 de agosto a las 19:00 en Espacio GAE, Guido 772.

    La puesta en escena -proveniente de la Ciudad de Buenos Aires- revive la figura de Gloria, una actriz ficticia que emergió en los años dorados del cine argentino y que, con cada evocación, encarna los fragmentos de una vida atravesada por la gloria, el dolor, el olvido y la fantasía. A través de un juego de voces, cuerpos e imágenes, la obra propone una experiencia teatral íntima y poderosa, en la que pasado y presente se entrelazan como en un rodaje onírico que nunca termina de revelarse del todo.

    Las entradas ya están disponibles y pueden reservarse al número 2477 508104.

    La dirección está a cargo de Carolina Díaz, y la obra cuenta con las actuaciones de Mache Figini y Miguel di Lemme, quienes dan vida a un universo emocional cargado de intensidad. El equipo artístico se completa con Magalí de Tomas (asistencia de dirección), Pía Drugueri (vestuario y escenografía), Julia Bastanzo (audiovisuales), Jessica Tortul (diseño lumínico) y Pablo Bronzini, autor de una música original que subraya el clima melancólico y evocador de la obra.

    Sobre Que hablen otras partes de mí

    El presente de Gloria transcurre en una entrevista: un periodista insiste en reconstruir su vida, mientras ella responde desde el resquicio de sus recuerdos, difusos y moldeados por una subjetividad dolida. Así, la narrativa nos lleva a ver a una niña marcada por el maltrato de su madre, a una joven actriz en ascenso que encuentra en Leopoldo Vicente, su director y gran amor, una promesa de trascendencia, y finalmente a una mujer madura, atravesada por un accidente que no solo trunca su carrera, sino que redefine su identidad y percepción.

    ¿Cuánto de lo que recordamos es verdad? ¿Cuánto es relato? ¿Y qué ocurre cuando ese relato se transforma en escudo, refugio o castigo?

    Un recorrido que resiste al tiempo

    Que hablen otras partes de mí tuvo su estreno en 2019 en el teatro Payró con una breve pero prometedora temporada. La pandemia obligó a interrumpir el camino de la obra, que fue retomado este 2025 con nuevas funciones en el Complejo Ítaca (CABA), el Espacio Cultural Amigos de Merlo (San Luis), y el Teatro Walgon (Luján, Buenos Aires), cosechando elogios del público y la crítica.

    Esta única presentación en Pergamino es una oportunidad para encontrarse con una obra que combina teatro de texto, imágenes audiovisuales, música y una puesta sensible.

    Más información en Instagram: @quehablenotraspartesdemi

