Que hablen otras partes de mí se presenta por única vez en Pergamino

La historia de una mujer que se narra a través de los retazos de su memoria, entre luces de camerino, heridas de infancia y brillos de un estrellato imaginado, llega a Espacio GAE con una única función en Pergamino . Se trata de Que hablen otras partes de mí , obra escrita por Gastón Díaz , que se presentará el domingo 31 de agosto a las 19:00 en Espacio GAE , Guido 772.

La puesta en escena -proveniente de la Ciudad de Buenos Aires - revive la figura de Gloria, una actriz ficticia que emergió en los años dorados del cine argentino y que, con cada evocación, encarna los fragmentos de una vida atravesada por la gloria, el dolor, el olvido y la fantasía. A través de un juego de voces, cuerpos e imágenes, la obra propone una experiencia teatral íntima y poderosa, en la que pasado y presente se entrelazan como en un rodaje onírico que nunca termina de revelarse del todo.

La dirección está a cargo de Carolina Díaz , y la obra cuenta con las actuaciones de Mache Figini y Miguel di Lemme , quienes dan vida a un universo emocional cargado de intensidad. El equipo artístico se completa con Magalí de Tomas (asistencia de dirección), Pía Drugueri (vestuario y escenografía), Julia Bastanzo (audiovisuales), Jessica Tortul (diseño lumínico) y Pablo Bronzini , autor de una música original que subraya el clima melancólico y evocador de la obra.

Sobre Que hablen otras partes de mí

El presente de Gloria transcurre en una entrevista: un periodista insiste en reconstruir su vida, mientras ella responde desde el resquicio de sus recuerdos, difusos y moldeados por una subjetividad dolida. Así, la narrativa nos lleva a ver a una niña marcada por el maltrato de su madre, a una joven actriz en ascenso que encuentra en Leopoldo Vicente, su director y gran amor, una promesa de trascendencia, y finalmente a una mujer madura, atravesada por un accidente que no solo trunca su carrera, sino que redefine su identidad y percepción.

¿Cuánto de lo que recordamos es verdad? ¿Cuánto es relato? ¿Y qué ocurre cuando ese relato se transforma en escudo, refugio o castigo?

Un recorrido que resiste al tiempo

Que hablen otras partes de mí tuvo su estreno en 2019 en el teatro Payró con una breve pero prometedora temporada. La pandemia obligó a interrumpir el camino de la obra, que fue retomado este 2025 con nuevas funciones en el Complejo Ítaca (CABA), el Espacio Cultural Amigos de Merlo (San Luis), y el Teatro Walgon (Luján, Buenos Aires), cosechando elogios del público y la crítica.

Esta única presentación en Pergamino es una oportunidad para encontrarse con una obra que combina teatro de texto, imágenes audiovisuales, música y una puesta sensible.

Más información en Instagram: @quehablenotraspartesdemi