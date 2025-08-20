Eligieron al mejor alfajor del mundo 2025... ¡y es argentino!

Bajo un procedimiento de cata a ciegas, con más de 35 criterios de evaluación, se definieron los ganadores en 19 categorías y, finalmente, el título más esperado: el “Mejor Alfajor del Mundo 2025”.

El mejor alfajor del mundo es de dulce de leche y chocolate blanco y se fabrica en Chubut.

La cuarta edición del Campeonato Mundial del Alfajor dejó nuevos ganadores y sabores dulces por descubrir en todo el país. El encuentro convocó a cerca de 50.000 visitantes que disfrutaron de un despliegue único de sabores, creatividad e innovación en Costa Salguero, en la Ciudad de Buenos Aires.

Este año participaron cientos de muestras de Argentina , Uruguay , Perú , España, Estados Unidos y Paraguay , evaluadas por un jurado de 20 especialistas en análisis sensorial, ingenieros en alimentos, chefs, maestros pasteleros, periodistas gastronómicos e influencers.

El exigente procedimiento de cata a ciegas, con más de 35 criterios de evaluación, definió a los ganadores de las 19 categorías y, finalmente, al "Mejor Alfajor del Mundo 2025".

El máximo galardón fue para Chacra Los Retamos, una marca de El Hoyo (Chubut), que cautivó al jurado con su creación: un alfajor de harina de nuez y dulce de leche, cubierto con chocolate blanco.

Con esta propuesta innovadora y a la vez profundamente ligada a los sabores patagónicos, la firma se consagró como la gran ganadora de la cuarta edición del Campeonato Mundial del Alfajor.

El alfajor se consigue en la tienda online de la marca a un valor de $ 3800 por unidad. Según advierten, se elaboran artesanalmente todas las semanas, por lo que puede haber una demora dependiendo el día en que entre el pedido.

Esta pequeña empresa familiar llamada Chacra Los Retamos ya cuenta con otros galardones en su haber. En 2022 fue Alfajor Triple-Oro, en 2023 Alfajor Triple-Bronce y también recibió una Mención de Honor como Joven Empresa de Chubut.

Todos los alfajores premiados

El jurado otorgó medallas de Oro, Plata y Bronce en 19 categorías: Simple, Tres capas, Confitería, Saludable, Maicena, Blanco, Negro, Dulce de Leche, Fruta, Galleta, Tradicional, Exótico, Packaging, Textura, Aroma, Glaseado, De Autor, PyME e Industrial.

Este año, se puso un foco especial en la categoría "Mejor Alfajor Regional", con la elección del "Mejor Alfajor Estilo Marplatense". El reconocimiento en esta categoría fue para La Aldea, con su alfajor de chocolate relleno de extra dulce de leche y bañado en cobertura de chocolate blanco. Una propuesta que combina la esencia del clásico marplatense con un toque de distinción.

