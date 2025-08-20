José Rasuk:"Vamos a dejar todo para poder ingresar a la Copa"

El piloto pergaminense José Rasuk se enfrentará este fin de semana a una de las carreras más importantes de su trayectoria: la décima y última fecha de la Etapa Regular del TC Pista en el Autódromo “Oscar y Alfredo Gálvez” de Buenos Aires. El objetivo es claro y no admite margen de error: sellar su clasificación a la Copa de Plata .

Se ubica 11° en el campeonato y necesita mantenerse entre los 12 mejores para asegurar su pase al Play Off. Consciente de lo apretado que está el campeonato, en el programa Fuera de Página del canal de streaming de LA OPINION y Radio Wi! Play (FM 105.1), afirmó “Está muy finito, estamos muy apretados en puntos en el campeonato, desde el octavo hasta el 17° puesto. Cualquiera puede clasificar en los últimos 3 o 4 lugares para la Copa de Plata”.

La carrera en Buenos Aires llega en el momento justo para Rasuk, quien viene de obtener su primer triunfo en el TC Pista Pick Up el domingo pasado en San Nicolás . Una victoria, de punta a punta, que le dio una inyección de confianza y demostró el potencial del piloto y del equipo Coiro Competición. “Fue una sensación hermosa” , confesó sobre la victoria. “Se te cruza todo lo que pasaste, todo lo que sufriste para lograrlo, te alegrás por vos mismo, como piloto, como persona, por la dedicación, el tiempo, la parte económica, el equipo, los sponsors y la familia” , expresó. El triunfo fue un impulso anímico fundamental para encarar este nuevo desafío.

“Estuvimos todo el fin de semana muy firmes con la camioneta (Ford Ranger) que me dio el equipo Coiro Competición, la atención del motor con el 'Chino' Martínez y todos los chicos. Estamos siempre en lo fino" , detalló sobre el fin de semana en San Nicolás.

“En los entrenamientos empezamos muy bien, después en la clasificación la vuelta salió perfecta y en la carrera, en las primeras vueltas me presionó bastante Thomas Micheloud que venía fuerte, después empecé a hacer todo más redondito y mi ritmo de carrera fue muy bueno, así que apenas hice una luz nos pudimos escapar un poquito”, contó.

Un momento de reflexión y motivación

Al ser consultado sobre las sensaciones de cruzar la línea de llegada victorioso, Rasuk fue muy sincero: “Se te cruza todo lo que pasaste, todo lo que sufriste para lograr eso. Es una linda sensación y te alegrás por vos mismo, como piloto, como persona, por la dedicación, el tiempo, la parte económica también, por los chicos del equipo, los sponsors, la familia. Se te viene todo a la cabeza y te da el doble de ganas de seguir". Además, el triunfo tuvo un condimento especial por la cercanía con su ciudad natal. "Fue en San Nicolás, al lado de casa, con toda la gente que se acercó desde Pergamino a apoyarme. Se llenaron los boxes", destacó.

La mirada en la Copa de Plata

A pesar del éxito reciente, no pierde el foco en la carrera que tiene por delante. "Vamos a hacer lo posible para dejar todo", sentenció sobre la fecha en Buenos Aires. Sobre su relación con el autódromo capitalino, se muestra optimista: “Tengo buenos recuerdos. Las primeras veces que fui a correr en Buenos Aires con el TC Pista anduve muy rápido. Después hubo otras carreras que no me fue bien por cuestiones mecánicas o de motor. Pero si no pasa nada y por como venimos, c reo que vamos a andar muy bien. Vamos a apostar todo a que tenemos que andar bien".

El pergaminense también reflexionó sobre las modificaciones que sufrirá el autódromo capitalino. “Va a venir una etapa linda, lo que todos quieren, que venga la Fórmula 1 y el Moto GP", comentó. Sin embargo, no deja de lado su afecto por el trazado actual. "Para mí, los pilotos argentinos queremos que permanezca el circuito N° 12, es de pura velocidad, es un clásico del automovilismo argentino. Espero que no desaparezca y que también se hagan las modificaciones para que vengan la Fórmula 1 y el Moto GP. Pero que no desaparezca el 12, porque es algo muy nuestro", opinó.

Con la confianza por las nubes y el respaldo de un gran equipo, José Rasuk se prepara para dejarlo todo en el asfalto del "Gálvez" con el Chevrolet N° 25. “El objetivo principal es clasificar a la Copa. Después veremos qué pasa si aparece algún triunfo o un podio. Agradecido a toda la gente de Pergamino que me apoya y me ayuda mucho", finalizó.