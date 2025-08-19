martes 19 de agosto de 2025
    • Con 84 milímetros registrados, Pergamino vive un martes pasado por agua

    Se prevé que las lluvias en Pergamino persistan durante el resto de este martes, con vientos fuertes y acumulados que podrían superar los 100 mm.

    19 de agosto de 2025 - 12:48
    Defensa Civil confirmó que la lluvia registrada desde la madrugada desde este martes en Pergamino ya alcanzó los 78 milímetros.

    LA OPINION

    Tal como estaba pronosticado, en la madrugada de este martes comenzaron las lluvias en Pergamino y la región. Según los registros de Defensa Civil local, hasta el momento se acumularon 84 milímetros y, de mantenerse este ritmo, el milimetraje podría superar las tres cifras hacia la noche.

    Lee además
    Andis auditará en el Centro de Día Esperanza, en Pasaje Aníbal Troilo al 200, los martes 26 de agosto y 2 de septiembre.

    Segunda ronda de auditorías de la Andis en Pergamino: ya están definidas las fechas
    Diego Morello, Paula Bustos y Gustavo Ciuffo en la presentación de los Juegos Cacho Bustos.

    Lanzaron los Juegos Cacho Bustos con un nuevo formato y más inclusión

    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que “actualmente se registran lluvias sobre el centro y norte de la provincia de Buenos Aires, con acumulados entre 30 y 50 mm y sectores puntuales donde ya se alcanzaron los 60–80 mm. A lo largo del día se espera que las precipitaciones persistan, con la posibilidad de que algunos municipios, principalmente del norte provincial, superen los 100 mm. Asimismo, se prevén vientos del este con ráfagas de hasta 60 km/h”.

    Lluvia en Pergamino
    El Arroyo Pergamino se mantiene en el nivel normal a pesar de los más de 70 milímetros caídos.

    El clima para los próximos días

    De acuerdo al informe oficial, durante la noche de este martes el sistema tenderá a desplazarse hacia Uruguay, lo que favorecerá una disminución de las lluvias.

    Para este miércoles se prevén vientos del suroeste con ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora. La temperatura máxima se ubicará en 18 grados y la mínima en 10.

    El jueves llegarán mejores condiciones con el regreso del sol y temperaturas agradables. El viernes se mantendrá el panorama estable, mientras que para el fin de semana se espera un descenso térmico sin fenómenos de relevancia.

    Defensa Civil en alerta

    En diálogo con LA OPINION, el director de Defensa Civil, José María Mollo, confirmó que se están realizando recorridas preventivas. “La zona del Arroyo está bien y con los niveles normales. Los drenajes están funcionando perfectamente. Las alcantarillas, las bocas de tormenta, todo bien. Lo bueno es que llueve parejo y por ese motivo el agua tiene buen drenaje hacia el Arroyo sin complicaciones”, aseguró.

