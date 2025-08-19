martes 19 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Douglas inició una nueva etapa con Sebastián Cejas como DT

    “Terremoto” asumió con la misión de revertir el mal momento del Rojinegro, que acumula cinco derrotas al hilo en la Segunda Fase del Torneo Federal A.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    19 de agosto de 2025 - 13:20
    Sebastián Cejas durante su primera práctica al frente del plantel de Douglas Haig.

    Sebastián Cejas durante su primera práctica al frente del plantel de Douglas Haig.

    PRENSA DOUGLAS HAIG

    Este lunes por la mañana comenzó una nueva para Douglas Haig. Sebastián Cejas fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del plantel profesional y dirigió su primera práctica, con el objetivo de revertir el difícil presente del conjunto pergaminense en el Torneo Federal A.

    Lee además
    El Rojinegro no pudo cortar la racha negativa ante Atlético Rafaela.

    Douglas volvió a perder y sumó su quinta caída consecutiva
    Douglas Haig cerró este sábado su preparación con el objetivo de cortar la racha negativa.

    Douglas recibe a Rafaela obligado a ganar para seguir soñando con la clasificación

    La llegada de “Terremoto” Cejas se produce tras la quinta derrota consecutiva del equipo, la última este domingo frente al líder de la Zona B en la Segunda Fase, Atlético Rafaela, que se impuso 2 a 1 en Pergamino. En ese encuentro, el “Rojinegro” fue conducido por segunda vez de forma interina por Damián Bastianini.

    Un presente preocupante

    Con esta nueva caída, Douglas Haig no solo se despidió de cualquier posibilidad de avanzar a la Tercera Fase del certamen -clasifican los cuatro primeros de cada zona-, sino que además continúa en el último puesto de la Zona B sin unidades, arrastrando una preocupante racha de nueve partidos sin conocer la victoria. El Fogonero quedó a un solo partido de igualar su peor marca histórica de derrotas consecutivas (6 en la temporada 1998/1999) y a 3 de su racha sin triunfos más extensa (12 en la 2012/2013).

    La apuesta por un nombre con experiencia

    En este contexto, la dirigencia decidió apostar por la experiencia y el liderazgo de Sebastián Cejas, exarquero y técnico con pasos recientes por Sportivo Las Parejas (Federal A) y Santamarina de Tandil (Primera Nacional), además de su experiencia como manager de Newell’s Old Boys y ayudante de campo de Gabriel Heinze tanto en el club rosarino como en Vélez Sarsfield.

    En su época de arquero, Cejas defendió los colores de clubes como Newell's, Roma, Siena, Ascoli, Fiorentina, Pisa, Colo Colo, Gimnasia La Plata y Chacarita. Hoy, busca trasladar esa misma determinación al banco de suplentes, con la esperanza de encauzar a un Douglas Haig que necesita más que nunca reencontrarse con su identidad y protagonismo.

    Durante su presentación, el oriundo de Gualeguaychú de 50 años, encabezó un entrenamiento enfocado en aquellos futbolistas que no sumaron minutos o lo hicieron escasamente ante Atlético Rafaela. Su arribo busca renovar energías de cara a lo que resta de esta fase -donde el equipo tendrá fecha libre el próximo fin de semana y luego visitará a Independiente de Chivilcoy por la séptima jornada-, así como preparar al plantel para la Reválida, instancia que pondrá en juego el segundo ascenso a la Primera Nacional.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Sebastián “Terremoto” Cejas asumió como entrenador del Rojinegro, con la misión de cortar la racha negativa de 5 derrotas al hilo en el Federal A. El exarquero, con pasado en Newell’s, Roma, Fiorentina y Colo Colo, llega para aportar experiencia y liderazgo en un momento crítico: 9 partidos sin ganar y último puesto en la Zona B. El Fogonero apuesta a renovar energías y reencontrarse con su i#futbolargentino Lee la nota completa en www.laopinionline.ar #DouglasHaig #FederalA #Pergamino #FútbolArgentino"

    Temas
    Seguí leyendo

    Douglas volvió a perder y sumó su quinta caída consecutiva

    Douglas recibe a Rafaela obligado a ganar para seguir soñando con la clasificación

    Con Alfonzo-Douglas y Alem-San José comienza la quinta fecha del fútbol local

    Un "Terremoto" para apagar el incendio: Douglas Haig oficializó a Sebastián Cejas como nuevo DT

    Douglas Haig: a la espera de la llegada de un entrenador y frente a un duelo decisivo

    Sin merecerlo, Douglas Haig perdió y no levanta cabeza

    Douglas va por el despegue en San Francisco con Damián Bastianini como técnico interino

    Con Argentino-Alfonzo y Douglas-Alem comienza la cuarta fecha de Primera A

    Segunda ronda de auditorías de la Andis en Pergamino: ya están definidas las fechas

    Lanzaron los Juegos Cacho Bustos con un nuevo formato y más inclusión

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Defensa Civil confirmó que la lluvia registrada desde la madrugada desde este martes en Pergamino ya alcanzó los 78 milímetros.

    Con 84 milímetros registrados, Pergamino vive un martes pasado por agua

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La estafa consistió en engañar a una mujer sobre un presunto error al transferir un monto erróneo y pedir el excedente.

    Estafa con el "cuento de la transferencia errónea" despojaron de casi 700 mil pesos a una emprendedora

    Por Alfonso Godoy
    SUPRA SEMILLAS estará en este simposio para encontrarse con productores y asesores técnicos.

    SUPRA SEMILLAS: Una nueva marca con historia, genética con futuro y con todo para crecer

    Rumbo al 7 de Septiembre: Provincia realizará un simulacro del operativo elecciones

    Rumbo al 7 de Septiembre: Provincia realizará un simulacro del "operativo elecciones"

    Andis auditará en el Centro de Día Esperanza, en Pasaje Aníbal Troilo al 200, los martes 26 de agosto y 2 de septiembre.

    Segunda ronda de auditorías de la Andis en Pergamino: ya están definidas las fechas

    Diego Morello, Paula Bustos y Gustavo Ciuffo en la presentación de los Juegos Cacho Bustos.

    Lanzaron los Juegos Cacho Bustos con un nuevo formato y más inclusión