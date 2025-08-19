Douglas inició una nueva etapa con Sebastián Cejas como DT

Este lunes por la mañana comenzó una nueva para Douglas Haig. Sebastián Cejas fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del plantel profesional y dirigió su primera práctica, con el objetivo de revertir el difícil presente del conjunto pergaminense en el Torneo Federal A .

La llegada de “Terremoto” Cejas se produce tras la quinta derrota consecutiva del equipo, la última este domingo frente al líder de la Zona B en la Segunda Fase, Atlético Rafaela, que se impuso 2 a 1 en Pergamino . En ese encuentro, el “Rojinegro” fue conducido por segunda vez de forma interina por Damián Bastianini.

Con esta nueva caída, Douglas Haig no solo se despidió de cualquier posibilidad de avanzar a la Tercera Fase del certamen -clasifican los cuatro primeros de cada zona-, sino que además continúa en el último puesto de la Zona B sin unidades, arrastrando una preocupante racha de nueve partidos sin conocer la victoria. El Fogonero quedó a un solo partido de igualar su peor marca histórica de derrotas consecutivas (6 en la temporada 1998/1999) y a 3 de su racha sin triunfos más extensa (12 en la 2012/2013).

En este contexto, la dirigencia decidió apostar por la experiencia y el liderazgo de Sebastián Cejas, exarquero y técnico con pasos recientes por Sportivo Las Parejas (Federal A) y Santamarina de Tandil (Primera Nacional), además de su experiencia como manager de Newell’s Old Boys y ayudante de campo de Gabriel Heinze tanto en el club rosarino como en Vélez Sarsfield.

En su época de arquero, Cejas defendió los colores de clubes como Newell's, Roma, Siena, Ascoli, Fiorentina, Pisa, Colo Colo, Gimnasia La Plata y Chacarita. Hoy, busca trasladar esa misma determinación al banco de suplentes, con la esperanza de encauzar a un Douglas Haig que necesita más que nunca reencontrarse con su identidad y protagonismo.

Durante su presentación, el oriundo de Gualeguaychú de 50 años, encabezó un entrenamiento enfocado en aquellos futbolistas que no sumaron minutos o lo hicieron escasamente ante Atlético Rafaela. Su arribo busca renovar energías de cara a lo que resta de esta fase -donde el equipo tendrá fecha libre el próximo fin de semana y luego visitará a Independiente de Chivilcoy por la séptima jornada-, así como preparar al plantel para la Reválida, instancia que pondrá en juego el segundo ascenso a la Primera Nacional.