Douglas inició una nueva etapa con Sebastián Cejas como DT

Este lunes por la mañana comenzó una nueva para Douglas Haig. Sebastián Cejas fue presentado oficialmente como nuevo director técnico del plantel profesional y dirigió su primera práctica, con el objetivo de revertir el difícil presente del conjunto pergaminense en el Torneo Federal A.
