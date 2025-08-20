Taller grupal en Pergamino: un espacio para acompañar desde la salud mental

La Municipalidad de Pergamino, a través de la Dirección de Salud Mental, pondrá en marcha un taller grupal destinado a padres, madres y figuras de apoyo, un espacio pensado para acompañar, reflexionar y construir vínculos más saludables en torno a la crianza y las problemáticas actuales de salud mental.
Los encuentros se desarrollarán todos los martes de 14:00 a 15:30, a partir del 26 de agosto en el Galpón de Juventud de Parque Belgrano.
Profesionales a cargo
El espacio será coordinado por Estefanía Blaiotta (responsable del Centro de Prevención y Tratamiento de Adicciones “Padre Galli”) y la psicóloga Melanie Ciutto, junto a profesionales del equipo interdisciplinario de la Granja San Camilo.
Temáticas del ciclo
A lo largo de doce encuentros se abordarán diferentes ejes vinculados con la crianza, los lazos familiares y las problemáticas actuales de salud mental.
Algunos de los temas previstos son:
*La construcción del lazo familiar
*El rol y la función del adulto
*Exigencias y mandatos en la actualidad
*El autocuidado de quien acompaña
*Soledad y grupo de pares
*Subjetividades y contexto social
*Salud mental: mirada ética y moral
*Acompañar sin invadir
*Padecimientos actuales de salud mental
*Tratamiento terapéutico
*Infancias y adolescencias: construcción histórico-social
*Acompañamiento motivacional y lugar a la esperanza
Espacio de escucha
Con esta propuesta, el Municipio busca generar un espacio de escucha y aprendizaje colectivo, entendiendo que la salud mental atraviesa a toda la comunidad y requiere del compromiso de los adultos en la construcción de lazos más sanos.