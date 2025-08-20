miércoles 20 de agosto de 2025
    • Taller grupal en Pergamino: un espacio para acompañar desde la salud mental

    Desde este martes se realizará un ciclo de encuentros para padres, madres y figuras de apoyo. El objetivo es reflexionar sobre los desafíos de la crianza.

    20 de agosto de 2025 - 14:45
    Los encuentros se desarrollarán todos los martes de 14:00 a 15:30, a partir del 26 de agosto en el Galpón de Juventud de Parque Belgrano.

    Los encuentros se desarrollarán todos los martes de 14:00 a 15:30, a partir del 26 de agosto en el Galpón de Juventud de Parque Belgrano.

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    La Municipalidad de Pergamino, a través de la Dirección de Salud Mental, pondrá en marcha un taller grupal destinado a padres, madres y figuras de apoyo, un espacio pensado para acompañar, reflexionar y construir vínculos más saludables en torno a la crianza y las problemáticas actuales de salud mental.

    Los encuentros se desarrollarán todos los martes de 14:00 a 15:30, a partir del 26 de agosto en el Galpón de Juventud de Parque Belgrano.

    Profesionales a cargo

    El espacio será coordinado por Estefanía Blaiotta (responsable del Centro de Prevención y Tratamiento de Adicciones “Padre Galli”) y la psicóloga Melanie Ciutto, junto a profesionales del equipo interdisciplinario de la Granja San Camilo.

    Temáticas del ciclo

    A lo largo de doce encuentros se abordarán diferentes ejes vinculados con la crianza, los lazos familiares y las problemáticas actuales de salud mental.

    Algunos de los temas previstos son:

    *La construcción del lazo familiar

    *El rol y la función del adulto

    *Exigencias y mandatos en la actualidad

    *El autocuidado de quien acompaña

    *Soledad y grupo de pares

    *Subjetividades y contexto social

    *Salud mental: mirada ética y moral

    *Acompañar sin invadir

    *Padecimientos actuales de salud mental

    *Tratamiento terapéutico

    *Infancias y adolescencias: construcción histórico-social

    *Acompañamiento motivacional y lugar a la esperanza

    Espacio de escucha

    Con esta propuesta, el Municipio busca generar un espacio de escucha y aprendizaje colectivo, entendiendo que la salud mental atraviesa a toda la comunidad y requiere del compromiso de los adultos en la construcción de lazos más sanos.

