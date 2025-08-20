Taller grupal en Pergamino: un espacio para acompañar desde la salud mental

Los encuentros se desarrollarán todos los martes de 14:00 a 15:30, a partir del 26 de agosto en el Galpón de Juventud de Parque Belgrano. PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

La Municipalidad de Pergamino, a través de la Dirección de Salud Mental, pondrá en marcha un taller grupal destinado a padres, madres y figuras de apoyo, un espacio pensado para acompañar, reflexionar y construir vínculos más saludables en torno a la crianza y las problemáticas actuales de salud mental.

Los encuentros se desarrollarán todos los martes de 14:00 a 15:30, a partir del 26 de agosto en el Galpón de Juventud de Parque Belgrano.

Profesionales a cargo El espacio será coordinado por Estefanía Blaiotta (responsable del Centro de Prevención y Tratamiento de Adicciones “Padre Galli”) y la psicóloga Melanie Ciutto, junto a profesionales del equipo interdisciplinario de la Granja San Camilo.

Temáticas del ciclo A lo largo de doce encuentros se abordarán diferentes ejes vinculados con la crianza, los lazos familiares y las problemáticas actuales de salud mental.

Algunos de los temas previstos son: *La construcción del lazo familiar *El rol y la función del adulto *Exigencias y mandatos en la actualidad *El autocuidado de quien acompaña *Soledad y grupo de pares *Subjetividades y contexto social *Salud mental: mirada ética y moral *Acompañar sin invadir *Padecimientos actuales de salud mental *Tratamiento terapéutico *Infancias y adolescencias: construcción histórico-social *Acompañamiento motivacional y lugar a la esperanza Espacio de escucha Con esta propuesta, el Municipio busca generar un espacio de escucha y aprendizaje colectivo, entendiendo que la salud mental atraviesa a toda la comunidad y requiere del compromiso de los adultos en la construcción de lazos más sanos.

