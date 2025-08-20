La ruta de Salamone: un tour por su arquitectura monumental en Buenos Aires

Se trata de un viaje arquitectónico por la Provincia de Buenos Aires. MILLAS X EL MUNDO.

Las obras del arquitecto Francisco Salamone marcaron historia en la arquitectura argentina. Sus diseños únicos llaman la atención de todos y recorren cada rincón de la Provincia de Buenos Aires que merecen ser admiradas. Por su creatividad, su obra arquitectónica es recorrida por visitantes de todo el mundo, generando un circuito turístico que pone en valor a los pueblos del interior de la provincia.

¿Quién fue Francisco Salamone? Francesco Salamone, conocido en español como Francisco Salamone, fue un arquitecto e ingeniero ítalo-argentino que dejó una huella imborrable en la Provincia de Buenos Aires. Entre 1936 y 1940, durante la Década Infame, construyó más de 60 obras con un estilo Art Deco único y distintivo en 25 municipios rurales de la región.

Nacido en Leonforte, Sicilia en 1897, Salamone emigró a Argentina siendo un niño. Tras graduarse en arquitectura e ingeniería civil en la Universidad Nacional de Córdoba, comenzó a desarrollar su prolífica carrera. Su obra se caracteriza por la utilización innovadora del hormigón armado, creando formas geométricas audaces, curvas pronunciadas y ornamentaciones profusas. Sus diseños, inspirados en el futurismo y el racionalismo italiano, contrastaban radicalmente con la arquitectura tradicional de la época.

La ruta de Salamone Para descubrir las excéntricas construcciones del arquitecto se puede armar un itinerario de acuerdo al punto de partida. Se suele aconsejar hacerlo en auto en caso de querer agrupar las distintas atracciones según la localidad que se encuentren. En el caso de los ciclistas, la recomendación es elegir uno de los recorridos.

Las obras de Salamone se concentran principalmente en el interior bonaerense, donde construyó edificios públicos como delegaciones municipales, mataderos, mercados, pórticos de cementerios y hasta viviendas particulares. Entre sus obras más emblemáticas se encuentran el Palacio Municipal de Laprida, el Mercado Municipal de Carhué, el Pórtico del Cementerio de Saldungaray y el Complejo Municipal de General Belgrano. Fuente: Vía País.

