miércoles 20 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La ruta de Salamone: un tour por su arquitectura monumental en Buenos Aires

    El arquitecto Francisco Salamone se destacó por sus impresionantes obras en el extenso territorio de la Provincia de Buenos Aires.

    20 de agosto de 2025 - 13:38
    Se trata de un viaje arquitectónico por la Provincia de Buenos Aires.

    Se trata de un viaje arquitectónico por la Provincia de Buenos Aires.

    MILLAS X EL MUNDO.

    Las obras del arquitecto Francisco Salamone marcaron historia en la arquitectura argentina. Sus diseños únicos llaman la atención de todos y recorren cada rincón de la Provincia de Buenos Aires que merecen ser admiradas. Por su creatividad, su obra arquitectónica es recorrida por visitantes de todo el mundo, generando un circuito turístico que pone en valor a los pueblos del interior de la provincia.

    Lee además
    Participarán referentes locales, nacionales e internacionales, y la visita del economista Damián Di Pace. 

    Llega MDA 2025, el evento para debatir sobre arquitectura y desarrollos inmobiliarios
    Funciona como una distracción para hacer el viaje más corto, reduce la ansiedad y la claustrofobia al crear una sensación de amplitud.

    Por qué los ascensores tienen espejos: la explicación de una arquitecta

    ¿Quién fue Francisco Salamone?

    Francesco Salamone, conocido en español como Francisco Salamone, fue un arquitecto e ingeniero ítalo-argentino que dejó una huella imborrable en la Provincia de Buenos Aires. Entre 1936 y 1940, durante la Década Infame, construyó más de 60 obras con un estilo Art Deco único y distintivo en 25 municipios rurales de la región.

    Nacido en Leonforte, Sicilia en 1897, Salamone emigró a Argentina siendo un niño. Tras graduarse en arquitectura e ingeniería civil en la Universidad Nacional de Córdoba, comenzó a desarrollar su prolífica carrera. Su obra se caracteriza por la utilización innovadora del hormigón armado, creando formas geométricas audaces, curvas pronunciadas y ornamentaciones profusas. Sus diseños, inspirados en el futurismo y el racionalismo italiano, contrastaban radicalmente con la arquitectura tradicional de la época.

    La ruta de Salamone

    Para descubrir las excéntricas construcciones del arquitecto se puede armar un itinerario de acuerdo al punto de partida. Se suele aconsejar hacerlo en auto en caso de querer agrupar las distintas atracciones según la localidad que se encuentren. En el caso de los ciclistas, la recomendación es elegir uno de los recorridos.

    Las obras de Salamone se concentran principalmente en el interior bonaerense, donde construyó edificios públicos como delegaciones municipales, mataderos, mercados, pórticos de cementerios y hasta viviendas particulares. Entre sus obras más emblemáticas se encuentran el Palacio Municipal de Laprida, el Mercado Municipal de Carhué, el Pórtico del Cementerio de Saldungaray y el Complejo Municipal de General Belgrano.

    Fuente: Vía País.

    Temas
    Seguí leyendo

    Llega MDA 2025, el evento para debatir sobre arquitectura y desarrollos inmobiliarios

    Por qué los ascensores tienen espejos: la explicación de una arquitecta

    Neuroarquitectura: cuando el espacio piensa con nosotros

    Tucumán fue distinguida como "Ciudad Art Nouveau 2025" por su patrimonio arquitectónico

    La arquitectura y el marketing digital

    Los miradores secretos de Buenos Aires: un viaje para redescubrir su historia y arquitectura

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez: ¿Hacia dónde va el mundo? Perspectivas desde el Sur Global
    Ciclo de charlas

    Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez: "¿Hacia dónde va el mundo? Perspectivas desde el Sur Global"
    El sujeto de 24 era investigado por pornografía infantil y le secuestraron dispositivos electrónicos que pueden contener evidencia con respecto a la pesquisa.

    Operación Mamushka: allanamiento en Pergamino por grooming y distribución de material de abuso sexual infantil

    La Anmat reveló que se confundió y confirmó que en el tomate Marolio no había gusanos

    La Anmat reveló que se confundió y confirmó que en el tomate Marolio no había gusanos

    Baradero: desagües tapados revelan montañas de basura y afectan a vecinos tras 120 mm de lluvia
    Infraestructura en Baradero

    Baradero: desagües pluviales tapados revelan montañas de basura y afectan a vecinos tras 120 mm de lluvia

    Oficial: ANSES anunció el aumento y un bono para jubilados, pensionados y beneficiarios

    Oficial: ANSES anunció el aumento y un bono para jubilados, pensionados y beneficiarios