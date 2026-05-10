Pergamino abre el debate sobre violencia digital con el caso que impulsó la Ley Ema

La violencia digital dejó de ser una problemática lejana o exclusiva de las grandes ciudades. El crecimiento del uso de redes sociales , el acceso cada vez más temprano a dispositivos móviles y la falta de herramientas para acompañar a niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos del entorno virtual convirtieron a esta realidad en una preocupación cada vez más presente también en Pergamino.

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En este contexto, la Red Infancia Robada-Foro Pergamino llevará adelante el próximo miércoles 13 de mayo una jornada de reflexión y concientización titulada “Violencia digital: entenderla para prevenirla y actuar para transformarla”, que se desarrollará en la Sala Roja de Cinema Pergamino.

La actividad contará con la presencia de Laura Sánchez, referente en la lucha contra la violencia digital y mamá de Ema Bondaruk, la adolescente argentina que se quitó la vida luego de que se difundieran imágenes íntimas sin su consentimiento. Su historia visibilizó la violencia digital de género en el país y dio origen al proyecto de “Ley Ema”, iniciativa que busca prevenir el ciberacoso y abordar estas problemáticas dentro de las escuelas.

Dos espacios para el abordaje

La jornada estará dividida en dos bloques. El primero se desarrollará entre las 15:00 y las 17:00 y estará orientado especialmente a la comunidad educativa y a estudiantes de carreras vinculadas a la docencia, psicopedagogía, trabajo social y áreas afines.

Más tarde, de 19:00 a 20:30, se realizará una charla abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita.

La propuesta incluirá una mirada interdisciplinaria desde lo psicológico, educativo y jurídico, buscando no solo reflexionar sobre la problemática sino también brindar herramientas concretas para actuar frente a situaciones de violencia digital.

El coordinador del Foro Pergamino de la Red Infancia Robada, Juanito Cabrera, explicó que el objetivo es generar conciencia social frente a una realidad que atraviesa cada vez más a niños, adolescentes y familias.

“La idea es que podamos parar la pelota y que no sea lo digital lo que nos maneje, sino que nosotros podamos manejar esto”, sostuvo.

Una problemática creciente

Cabrera remarcó que muchas veces se tiende a pensar la violencia digital únicamente vinculada al grooming o a situaciones de pedofilia en internet, pero advirtió que el fenómeno es mucho más amplio y complejo. “Hoy tenés relaciones de noviazgo que terminan en violencia digital, difusión de imágenes íntimas, hostigamiento o manipulación. Una vez que algo se sube a las redes, lamentablemente deja de ser privado”, expresó.

En ese sentido, el caso de Ema Bondaruk aparece como uno de los ejemplos más dolorosos y emblemáticos de los últimos años en Argentina. “Es importantísimo escuchar a la mamá de Emma. Ella viene a compartir su experiencia desde el lugar de una madre que perdió a su hija víctima de este flagelo”, señaló Cabrera.

Y agregó: “¿Cuántos chicos estarán viviendo depresiones, angustias o situaciones de violencia digital en silencio? Capaz no toman una decisión extrema, pero el sufrimiento existe igual”.

Dar el celular sin saber los riesgos

Durante la entrevista, Cabrera también hizo una fuerte reflexión sobre el vínculo actual entre las infancias y la tecnología.

“A veces para que un chico se calle o no llore le damos el teléfono enseguida, pero no le enseñamos qué es, para qué sirve ni los riesgos que tiene”, advirtió.

Según planteó, el gran desafío actual no pasa por prohibir el uso de dispositivos, sino por construir herramientas de acompañamiento y educación digital responsable.

“No vamos a quedar exentos de la tecnología. Nuestros hijos van a usar celulares y redes sociales. El tema es enseñarles a hacer un uso responsable”, afirmó.

El referente del Foro Pergamino sostuvo además que las redes sociales generan nuevas formas de presión emocional, especialmente en adolescentes.

“Hoy muchos jóvenes miden su autoestima por la cantidad de likes que reciben. Es una locura que el valor personal dependa de eso”, expresó.

En ese marco, también mencionó el impacto psicológico que generan determinados modelos de belleza o éxito promovidos en redes.

“Los jóvenes tienen niveles de frustración muy bajos porque sienten que deben responder sí o sí a estándares imposibles”, explicó.

El peligro detrás de una pantalla

Cabrera aseguró que muchas veces las familias creen que los chicos están seguros simplemente porque permanecen dentro de sus casas, aunque la realidad puede ser muy distinta.

“Aunque no salgan del cuarto, el celular les abre puertas inimaginables”, señaló.

Incluso hizo referencia a la serie “Adolescencia”, producción de Netflix que aborda justamente las consecuencias del uso problemático de las redes sociales y la desconexión emocional dentro de las familias.

“Es un adolescente que aparentemente está bien, pero encerrado con el celular termina atravesando una situación terrible que la familia ni siquiera logra comprender”, explicó.

Para el coordinador del Foro Pergamino, la violencia digital debe entenderse como una problemática social que involucra no solo a las escuelas, sino también a las familias, instituciones y adultos responsables.

“No podemos tirarle toda la responsabilidad a la educación. Los adultos también somos responsables de esto”, afirmó.

Red Infancia Robada

La Red Infancia Robada, impulsada por la hermana Martha Pelloni, cuenta actualmente con 36 foros en todo el país, entre ellos el de Pergamino.

La organización trabaja especialmente en prevención y acompañamiento de víctimas de distintas formas de violencia, trata y vulneración de derechos.

Cabrera explicó que el Foro Pergamino decidió impulsar esta actividad al considerar que la violencia digital es una problemática urgente que necesita mayor visibilización.

“Queremos aportar herramientas, generar diálogo y ayudar a que la sociedad tome conciencia”, indicó.

Además, destacó el acompañamiento de distintas instituciones para concretar el encuentro, entre ellas el ámbito educativo, profesionales de distintas disciplinas, sectores judiciales y Cinema Pergamino.

Una invitación abierta a toda la comunidad

La charla será libre y gratuita y está pensada para madres, padres, docentes, estudiantes y cualquier persona interesada en comprender mejor los riesgos y desafíos que plantea hoy el mundo digital.

“Ojalá toda la comunidad pueda aprovecharlo. No hay excusas porque es abierto y gratuito”, expresó Cabrera.