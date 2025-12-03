miércoles 03 de diciembre de 2025
    • Cultura

    Cien Tormentas: la nueva geografía emocional de Guillermo Mañé

    La galería ArteMás inaugura este viernes una muestra de cerámica que explora la ambivalencia de la tormenta, bajo la curaduría de Daniel Oberti.

    3 de diciembre de 2025 - 13:31
    Guillermo Mañé actualmente trabaja en su taller en la localidad de Rojas.

    Guillermo Mañé actualmente trabaja en su taller en la localidad de Rojas.

    GUILLERMO.MAÑE
    Guillermo Mañé: "La serie de obras comienza con la idea de representar nubes de tormenta".

    Guillermo Mañé: “La serie de obras comienza con la idea de representar nubes de tormenta”.

    GUILLERMO.MAÑE

    Este viernes a las 20:00 se inaugura en la galería ArteMás la exposición Cien Tormentas, una refinada muestra de cerámica del prestigioso escultor Guillermo Mañé, con curaduría de Daniel Oberti.

    La exhibición podrá visitarse en Echevarría 555 hasta el 19 de diciembre, los días miércoles, jueves y viernes, de 18:00 a 20:30. La entrada es libre y gratuita.

    Palabras del autor sobre Cien Tormentas

    “La serie de obras comienza con la idea de representar nubes de tormenta.

    "Desde ese lugar juego con la ambivalencia de la idea de tormenta, que puede ser esperada y providencial luego de una sequía o catastrófica y devastadora si es muy violenta y provoca una inundación.

    “La intención de mostrar las cosas desde dos puntos de vista contradictorios es frecuente en mi producción. Cuando escuchamos las noticias anuncian como ‘mal tiempo’ a los días de lluvia, cuando desde la perspectiva de un agricultor, por ejemplo, puede ser una bendición.

    “La ambigüedad y la mirada divergente suele ser un tópico presente en mi trabajo.

    He tenido la oportunidad de viajar en varias oportunidades a Oriente y ciertas cosas que aquí son normales pueden ser vistas como ofensivas o inadecuadas allí y viceversa, muchas cosas que a nosotros nos provocan disgusto allá son totalmente normales”, concluyó.

    Sobre Guillermo Mañé

    Guillermo Mañé nació en Buenos Aires en 1958. Es profesor egresado de la Escuela Nacional de Cerámica y se desempeñó como docente en el Instituto de Cerámica de Avellaneda, la Escuela Nacional de Cerámica de Buenos Aires y en las escuelas de arte de Pergamino y Junín.

    A lo largo de su carrera obtuvo numerosas distinciones a nivel nacional, entre ellas el Gran Premio Adquisición del Salón Nacional de Artes Visuales (2015). Desde 2017 integra la Academia Internacional de Cerámica (Ginebra, Suiza) y la International Ceramic Art Association (Zibo, China).

    Participó en destacados simposios internacionales, entre ellos los de Yixing (China) en 2025, 2017 y 2019; Zibo (China, 2018); el Congreso Contaf de Joinville (Brasil, 2016); el Kohila Symposium (Estonia, 2024) y el Harmony Ceramic Festival (Corea, 2025), entre otros.

    Es miembro fundador del Encuentro Nacional de Ceramistas (Enacer, 1988) y formó parte de la Comisión Directiva del Centro de Arte Cerámico entre 1999 y 2005, presidiendo la institución en 2004 y 2005.

    Actualmente trabaja en su taller en la localidad de Rojas y coordina, junto con Lorena Cámara, los talleres Cerámica en el campo en La Tacuarita.

    (Instagram: guillermo.mane)

    Entre las ciudades con más presencia, se destaca Buenos Aires que se consolida como una potencia gastronómica con ocho restaurantes clasificados; seguida de Lima, con siete; y Santiago, con cinco.

    La gastronomía argentina se adueñó del Latin America's 50 Best Restaurants

    La fecha límite es el miércoles 10 de diciembre.

    INAES: vence el plazo para digitalizar la nómina de asociados de cooperativas y mutuales

    La U13 de Argentino durante la celebración luego de derrotar a Sports en la final.

    Doble coronación para Argentino: campeón en U15 y U13

    La jornada invita a destacar a los médicos, quienes dedican su vida a asistir pacientes, brindar primeros auxilios, prevenir y tratar enfermedades.

    Día del Médico: vocación, ciencia y comunidad en tiempos de desafíos