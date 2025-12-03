Cien Tormentas: la nueva geografía emocional de Guillermo Mañé

Guillermo Mañé: “La serie de obras comienza con la idea de representar nubes de tormenta”.

Guillermo Mañé actualmente trabaja en su taller en la localidad de Rojas.

Este viernes a las 20:00 se inaugura en la galería ArteMás la exposición Cien Tormentas , una refinada muestra de cerámica del prestigioso escultor Guillermo Mañé , con curaduría de Daniel Oberti .

La exhibición podrá visitarse en Echevarría 555 hasta el 19 de diciembre, los días miércoles, jueves y viernes, de 18:00 a 20:30. La entrada es libre y gratuita.

“La serie de obras comienza con la idea de representar nubes de tormenta.

"Desde ese lugar juego con la ambivalencia de la idea de tormenta, que puede ser esperada y providencial luego de una sequía o catastrófica y devastadora si es muy violenta y provoca una inundación.

“La intención de mostrar las cosas desde dos puntos de vista contradictorios es frecuente en mi producción. Cuando escuchamos las noticias anuncian como ‘mal tiempo’ a los días de lluvia, cuando desde la perspectiva de un agricultor, por ejemplo, puede ser una bendición.

“La ambigüedad y la mirada divergente suele ser un tópico presente en mi trabajo.

He tenido la oportunidad de viajar en varias oportunidades a Oriente y ciertas cosas que aquí son normales pueden ser vistas como ofensivas o inadecuadas allí y viceversa, muchas cosas que a nosotros nos provocan disgusto allá son totalmente normales”, concluyó.

Sobre Guillermo Mañé

Guillermo Mañé nació en Buenos Aires en 1958. Es profesor egresado de la Escuela Nacional de Cerámica y se desempeñó como docente en el Instituto de Cerámica de Avellaneda, la Escuela Nacional de Cerámica de Buenos Aires y en las escuelas de arte de Pergamino y Junín.

A lo largo de su carrera obtuvo numerosas distinciones a nivel nacional, entre ellas el Gran Premio Adquisición del Salón Nacional de Artes Visuales (2015). Desde 2017 integra la Academia Internacional de Cerámica (Ginebra, Suiza) y la International Ceramic Art Association (Zibo, China).

Participó en destacados simposios internacionales, entre ellos los de Yixing (China) en 2025, 2017 y 2019; Zibo (China, 2018); el Congreso Contaf de Joinville (Brasil, 2016); el Kohila Symposium (Estonia, 2024) y el Harmony Ceramic Festival (Corea, 2025), entre otros.

Es miembro fundador del Encuentro Nacional de Ceramistas (Enacer, 1988) y formó parte de la Comisión Directiva del Centro de Arte Cerámico entre 1999 y 2005, presidiendo la institución en 2004 y 2005.

Actualmente trabaja en su taller en la localidad de Rojas y coordina, junto con Lorena Cámara, los talleres Cerámica en el campo en La Tacuarita.

