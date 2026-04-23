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    • Chocaron dos motos en avenida Ugarte: hospitalizaron a dos mujeres y escapó un motociclista involucrado

    Dos mujeres jóvenes resultaron lesionadas en un choque de motos en Ugarte y Ecuador y el otro conductor escapó sin asistirlas.

    23 de abril de 2026 - 16:57
    Choque de motos en Ugarte y Ecuador dejó dos jóvenes lesionadas y un conductor prófugo.

    Choque de motos en Ugarte y Ecuador dejó dos jóvenes lesionadas y un conductor prófugo.

    LA OPINION
    Choque de motos en Ugarte y Ecuador dejó dos jóvenes lesionadas y un conductor prófugo.

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    LA OPINION
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    LA OPINION
    Choque de motos en Ugarte y Ecuador dejó dos jóvenes lesionadas y un conductor prófugo.

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    LA OPINION
    hospitalizaron a dos mujeres que chocaron en moto 004
    hospitalizaron a dos mujeres que chocaron en moto 003

    Dos jóvenes resultaron heridas este jueves tras un choque de motos en la esquina de avenida Marcelino Ugarte y Ecuador, en Pergamino. Fueron hospitalizadas por el SAME mientras el otro conductor involucrado escapó del lugar, lo que motivó una investigación judicial por lesiones culposas.

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    Un siniestro vial ocurrido en la tarde de este jueves generó preocupación en la zona de avenida Marcelino Ugarte y Ecuador, donde dos motocicletas colisionaron y dejó como saldo a dos jóvenes heridas que debieron ser trasladadas al Hospital San José.

    Choque de motos en Pergamino

    El hecho se registró alrededor de las 13:30, cuando, por causas que aún se encuentran bajo investigación, una motocicleta en la que se desplazaban dos mujeres de 28 y 29 años impactó contra otro rodado de similares características. Como consecuencia del choque, ambas ocupantes sufrieron lesiones de consideración y quedaron tendidas sobre la calzada.

    Lejos de brindar asistencia, el conductor de la otra moto involucrada abandonó rápidamente la escena, eludiendo su responsabilidad y dejando a las víctimas a la espera de ayuda. La situación generó indignación entre testigos ocasionales que se encontraban en el lugar.

    Fueron automovilistas y transeúntes quienes asistieron en primera instancia a las jóvenes hasta la llegada de las ambulancias del SAME. Los equipos médicos trabajaron en el lugar para estabilizarlas y luego trasladarlas al Hospital San José para una mejor atención.

    Una de las jóvenes fue trasladada por una unidad a cargo de la médica Baroni, mientras que la otra fue derivada por otro móvil bajo la supervisión del médico Curini. Ambas ingresaron al centro de salud para ser evaluadas por el personal de guardia.

    En el lugar también intervinieron agentes municipales de Patrulla Urbana, quienes se encargaron de acordonar el perímetro del siniestro y ordenar la circulación vehicular para facilitar tanto la tarea de los servicios de emergencia como el trabajo de los peritos.

    Por su parte, efectivos del Comando de Patrulla llevaron adelante las actuaciones correspondientes, con intervención de la Comisaría Primera y la Fiscalía de turno, que inició una causa bajo la carátula de lesiones culposas.

    Peritos de Policía Científica realizaron las mediciones accidentológicas en la escena con el objetivo de reconstruir la mecánica del choque y avanzar en la identificación del motociclista que se dio a la fuga.

    El episodio vuelve a poner en foco la problemática de los siniestros viales en la ciudad y la necesidad de responsabilidad al volante, especialmente en situaciones donde la asistencia inmediata puede resultar clave para la evolución de las víctimas.

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