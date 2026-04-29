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    • El Concejo Deliberante abordó una variada agenda de temas locales en la cuarta sesión ordinaria

    La sesión incluyó distinciones, pedidos de informes y proyectos sobre infraestructura, seguridad, inclusión y desarrollo local.

    29 de abril de 2026 - 16:11
    En la cuarta sesión ordinaria, el HCD trató proyectos vinculados a obras, seguridad e inclusión.

    En la cuarta sesión ordinaria, el HCD trató proyectos vinculados a obras, seguridad e inclusión.

    LA OPINIÓN.
    Zulema Forcat fue reconocida por su compromiso con las personas con discapacidad.

    Zulema Forcat fue reconocida por su compromiso con las personas con discapacidad.

    LA OPINIÓN.

    El Concejo Deliberante de Pergamino desarrolló una nueva sesión con una agenda diversa que incluyó reconocimientos, ingreso de notas vecinales y el tratamiento de múltiples proyectos vinculados a la vida cotidiana de la ciudad.

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    Antes del inicio, se distinguió como “Pergaminense Sobresaliente” a Zulema Forcat por su labor con personas con discapacidad.

    Pedidos de informe y temas en debate

    Durante la sesión se trataron distintos expedientes que generaron intercambio entre los bloques. Entre ellos, la solicitud de paritarias mensuales impulsada por sindicatos municipales, que seguirá en comisión tras el veto del Ejecutivo.

    Entre los proyectos que tuvieron tratamiento sobre tablas, concejales de Juntos por el Cambio-HECHOS presentaron un pedido de informes al Gobierno bonaerense por la suspensión del programa MESA, con intervenciones de Silvia Viera, Ignacio Maiztegui y Giuliana Rueda.

    En la misma línea, María Inés Bergroth junto a Rueda impulsaron el pedido de informes sobre el estado de la obra de la Ruta Provincial 32, aprobado en general.

    Obras, desarrollo y producción

    En cuanto a iniciativas vinculadas al desarrollo local, Bergroth propuso la eliminación de los derechos de construcción para la primera vivienda, proyecto que fue girado a comisión.

    Por su parte, Ignacio Maiztegui impulsó la ampliación del programa de microcréditos “Potenciate”, mientras que Gabriel Figueroa presentó la iniciativa para abrir una calle sobre la traza del ex ferrocarril Belgrano.

    Seguridad, inclusión y control

    En materia de seguridad vial, Jorge Dib solicitó la presencia de controles en horarios escolares en la EESA N°1, y Bernardo Fiore Pitrelli junto a Ignacio Ostertag propusieron medidas para reducir la velocidad en Marcelino Ugarte.

    Además, Bergroth y Rueda promovieron la creación de espacios de estacionamiento exclusivos para personas con discapacidad, mientras que esta última también presentó el proyecto de “pirotecnia cero”.

    Todos estos temas se suman a otras iniciativas vinculadas al mantenimiento de calles, desagües pluviales y mejoras en distintos barrios de Pergamino.

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