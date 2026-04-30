jueves 30 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Futuros docentes recorrieron el Museo Municipal de Pergamino y el Museo Héroes de Malvinas

    Alumnos del Instituto Superior de Formación Docente N° 121 visitaron el Museo Municipal y el Museo Héroes de Malvinas, en una jornada orientada a profundizar la identidad local y el compromiso con la memoria colectiva.

    30 de abril de 2026 - 11:01
    Durante la visita a los museos, los futuros docentes conocieron la historia de la ciudad y reflexionaron sobre el rol de los pergaminenses en la Guerra de Malvinas, en una experiencia educativa clave para su formación.

    Durante la visita a los museos, los futuros docentes conocieron la historia de la ciudad y reflexionaron sobre el rol de los pergaminenses en la Guerra de Malvinas, en una experiencia educativa clave para su formación.

    PRENSA

    En el marco de las propuestas educativas y culturales que promueven el conocimiento de la historia local, estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N° 121 realizaron una visita al Museo Municipal de Pergamino y al Museo Héroes de Malvinas.

    Lee además
    Con localidades agotadas, este viernes se estrena en Habemus Theatrum la obra Yo ya no, escrita y dirigida por Pablo Bocanera.
    Cultura y espectáculos

    Imperdible agenda cultural: teatro, shows en vivo y grandes propuestas para el fin de semana en Pergamino
    El maestro orfebre Javier Gorosito expone en el SUM del Museo Municipal de Pergamino.
    Cultura

    Continúa la muestra Raíz del maestro orfebre Javier Gorosito en el Museo Municipal de Pergamino

    La jornada tuvo como objetivo acercar a los futuros docentes a las raíces históricas de la ciudad, promoviendo una formación integral que valore la identidad local y la memoria colectiva.

    Durante el recorrido, los alumnos pudieron conocer en profundidad distintos aspectos del desarrollo histórico de Pergamino, así como también reflexionar sobre el rol de los pergaminenses que participaron en la Guerra de Malvinas, un capítulo fundamental de la historia argentina reciente.

    Visitas guiadas al Museo Municipal y al Museo Héroes de Malvinas

    Desde la organización destacaron la importancia de que quienes se están formando como docentes incorporen estos conocimientos y experiencias, ya que serán los encargados de transmitir a las nuevas generaciones el valor de la historia, la identidad y la memoria. En este sentido, el contacto directo con los espacios museísticos permite vivenciar los contenidos de una manera más significativa y comprometida.

    Asimismo, se puso en valor la existencia de estos museos como espacios abiertos a la comunidad, que cumplen un rol fundamental en la preservación del patrimonio cultural y en la construcción de ciudadanía.

    Desde el área de Cultura se invita a otras instituciones educativas y organizaciones a realizar visitas guiadas, con el objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo entre educación y cultura. Para coordinar recorridos, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 2477 68-0129 o a través de Instagram en las cuentas @museopergamino y @museomalvinaspergamino.

    De esta manera, Pergamino continúa apostando a la educación, la memoria y la cultura como pilares fundamentales para el desarrollo de su comunidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Imperdible agenda cultural: teatro, shows en vivo y grandes propuestas para el fin de semana en Pergamino

    Continúa la muestra Raíz del maestro orfebre Javier Gorosito en el Museo Municipal de Pergamino

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Con localidades agotadas, este viernes se estrena en Habemus Theatrum la obra Yo ya no, escrita y dirigida por Pablo Bocanera.
    Cultura y espectáculos

    Imperdible agenda cultural: teatro, shows en vivo y grandes propuestas para el fin de semana en Pergamino

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Durante la visita a los museos, los futuros docentes conocieron la historia de la ciudad y reflexionaron sobre el rol de los pergaminenses en la Guerra de Malvinas, en una experiencia educativa clave para su formación.

    Futuros docentes recorrieron el Museo Municipal de Pergamino y el Museo Héroes de Malvinas
    Zárate presenta una variada agenda de actividades para disfrutar este fin de semana, con propuestas culturales, deportivas y recreativas para toda la comunidad.

    Zárate ofrece un fin de semana con múltiples actividades gratuitas para toda la familia

    El bloque Hechos presentó en el Honorable Concejo Deliberante de Ramallo un proyecto de resolución que solicita al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la restitución y continuidad del programa alimentario Plan MESA, ante su suspensión o interrupción en el territorio.

    Ramallo: piden restituir el Plan MESA por su impacto en familias vulnerables

    Con localidades agotadas, este viernes se estrena en Habemus Theatrum la obra Yo ya no, escrita y dirigida por Pablo Bocanera.
    Cultura y espectáculos

    Imperdible agenda cultural: teatro, shows en vivo y grandes propuestas para el fin de semana en Pergamino

    Bajo la consigna “El reto lo hacemos nosotros”, centros de estudiantes de cuatro secundarias de San Nicolás se reunirán `para transformar la cultura del espectador`. Buscan reemplazar los videos de peleas por “reglas de oro” basadas en el respeto y la empatía.

    Estudiantes de San Nicolás lanzan un "challenge" contra la violencia digital en redes sociales