Futuros docentes recorrieron el Museo Municipal de Pergamino y el Museo Héroes de Malvinas

Durante la visita a los museos, los futuros docentes conocieron la historia de la ciudad y reflexionaron sobre el rol de los pergaminenses en la Guerra de Malvinas, en una experiencia educativa clave para su formación.

En el marco de las propuestas educativas y culturales que promueven el conocimiento de la historia local, estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente N° 121 realizaron una visita al Museo Municipal de Pergamino y al Museo Héroes de Malvinas.

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La jornada tuvo como objetivo acercar a los futuros docentes a las raíces históricas de la ciudad, promoviendo una formación integral que valore la identidad local y la memoria colectiva.

Durante el recorrido, los alumnos pudieron conocer en profundidad distintos aspectos del desarrollo histórico de Pergamino, así como también reflexionar sobre el rol de los pergaminenses que participaron en la Guerra de Malvinas, un capítulo fundamental de la historia argentina reciente.

Desde la organización destacaron la importancia de que quienes se están formando como docentes incorporen estos conocimientos y experiencias, ya que serán los encargados de transmitir a las nuevas generaciones el valor de la historia, la identidad y la memoria. En este sentido, el contacto directo con los espacios museísticos permite vivenciar los contenidos de una manera más significativa y comprometida.

Asimismo, se puso en valor la existencia de estos museos como espacios abiertos a la comunidad, que cumplen un rol fundamental en la preservación del patrimonio cultural y en la construcción de ciudadanía.

Desde el área de Cultura se invita a otras instituciones educativas y organizaciones a realizar visitas guiadas, con el objetivo de seguir fortaleciendo el vínculo entre educación y cultura. Para coordinar recorridos, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 2477 68-0129 o a través de Instagram en las cuentas @museopergamino y @museomalvinaspergamino.

De esta manera, Pergamino continúa apostando a la educación, la memoria y la cultura como pilares fundamentales para el desarrollo de su comunidad.