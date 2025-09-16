¿Dónde voto en las elecciones nacionales? Está disponible el padrón definitivo para los comicios de octubre

La Cámara Nacional Electoral (CNE) informó que ya quedó habilitado el padrón definitivo para las elecciones nacionales de octubre. Los votantes podrán verificar su lugar, mesa y hasta número de orden para la votación del próximo 26 de octubre.

Según se indicó, todos los electores podrán acceder a las páginas oficiales habilitadas desde este martes o bien realizarle consultas al chatbotl "Vot-A", una nueva herramienta en WhatsApp que ofrece información confiable sobre el proceso electoral.

A tener en cuenta en las elecciones de octubre El padrón oficial definitivo puede verificarse a través de los sitios www.electoral.gob.ar y www.padron.gob.ar y para solicitar la información solo es necesario ingresar el número de documento, el género del elector, el distrito electoral donde vota y un código de verificación.

Además, la CNE habilitó el chatbot "Vot-A" para facilitar información electoral y despejar dudas de la ciudadanía. Esta herramienta interactiva en WhatsApp brinda datos sobre lugar de votación, la Boleta Única de Papel (que se utilizará por primera vez como sistema de votación en Argentina), autoridades de mesa, voto en el exterior, justificación de la no emisión del voto.

¿Cómo usar "Vot-A" en estas elecciones? Para despejar dudas sobre las próximas elecciones legislativas a través de "Vot-A" se deben seguir los siguientes pasos: Agregar el número +54 911 2455-4444 a los contactos.

a los contactos. Iniciar una conversación en WhatsApp con la palabra “hola”.

También se puede ingresar directamente al enlace: o escanear el código QR disponible en los canales oficiales. image Está habilitado el padrón definitivo para las elecciones nacionales de octubre. Documentos válidos para votar El ejemplar del documento debe ser igual o posterior (más nuevo) al que figura en el padrón. Asimismo, es importante remarcar que el “DNI en tu celular” NO es válido para votar. image Informaron cuáles serán los documentos habilitados para las elecciones de octubre.

