Monóxido de carbono, el asesino silencioso que causa 200 muertes por año en Argentina

La llama amarilla en la hornalla es uno de los signos de aparición de monóxido de carbono.

El monóxido de carbono (CO) se produce por la combustión incompleta de gas, leña, carbón o naftas. No se ve, no se huele y no se siente, por lo que puede acumularse en ambientes cerrados sin que nadie lo perciba. En Argentina causa alrededor de 200 muertes y 40.000 intoxicaciones por año. En julio de 2025 se registraron 473 casos, un 57% más que la mediana de años anteriores. Aquí, consejos y recomendaciones para evitar problemas.

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“La gravedad de una intoxicación por monóxido de carbono no depende solo de cuánto gas hay en el ambiente, sino también de cuánto tiempo se respira. Estos dos factores se combinan: una concentración baja durante varias horas puede ser tan peligrosa como una concentración alta durante pocos minutos”, explica la directora médica nacional de OSPEDYC, Valeria El Haj.

La intoxicación por CO es totalmente prevenible, y hay cuatro acciones que concentran el mayor impacto.

La primera, una revisión anual por gasista matriculado. Se deben controlar calefones, termotanques, estufas, calderas, cocinas y salidas al exterior antes del inicio del invierno. Es la única forma de detectar fallas de combustión que el ojo no ve.

Después, instalar un detector de monóxido de carbono. Es la herramienta más efectiva para detectar el CO a tiempo, ya que emite una alarma sonora antes de alcanzar concentraciones tóxicas. Haya que colocar uno en cada dormitorio y cerca de los artefactos a gas, y revisar la batería periódicamente.

Otro consejo clave: ventilar todos los días, incluso en invierno. Es preciso renovar el aire de la casa al menos una vez al día y mantener siempre una abertura de pocos centímetros en ventanas opuestas para generar ventilación cruzada.

Y por último, no hay que olvidarse de que nunca hay que usar el horno o las hornallas para calefaccionar. Es una de las causas más frecuentes de intoxicación grave. Tampoco instalar calefones o termotanque en el baño ni en espacios cerrados, ni encender motores (autos, grupos electrógenos) en garajes.

Monóxido de carbono: grupos en rojo

“El CO afecta más a quienes tienen menor reserva respiratoria o circulatoria. En estos grupos las medidas preventivas anteriores no son opcionales”, aseguró El Haj.

Niños y bebés: su sistema respiratorio aún está en desarrollo y absorben el gas más rápido.

Adultos mayores: pueden tener menor capacidad de reconocer y responder a los síntomas.

Embarazadas: el CO atraviesa la placenta y puede dañar al feto incluso antes de que la madre sienta síntomas.

Personas con enfermedades respiratorias o cardíacas (asma, EPOC, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica): el CO agrava de forma significativa estas condiciones.

Mascotas: perros y gatos también se intoxican con monóxido de carbono.

Si sospechás una intoxicación…

Los síntomas iniciales de una intoxicación con monóxido de carbono se confunden fácilmente con un cuadro gripal o una intoxicación alimentaria leve: dolor de cabeza, náuseas, mareos, cansancio excesivo y confusión. Si varios convivientes presentan los mismos síntomas al mismo tiempo, o si los síntomas mejoran al salir de la casa, hay que sospechar del CO.

En esos casos, hay que salir de inmediato al aire libre; abrir puertas y ventanas para ventilar; llamar a emergencias (SAME 107 o 911); y acudir a un servicio de salud aunque los síntomas sean leves.

Lo que no hay que hacer: volver a entrar al lugar hasta que esté completamente ventilado, manejar un vehículo con síntomas (hay riesgo de pérdida de conciencia), subestimar los síntomas y encender artefactos a gas o eléctricos antes de ventilar.

“Es fundamental no subestimar ningún síntoma y no esperar a “ver si pasa”: cuanto más tiempo se permanece en el ambiente contaminado, mayor es el daño y menor la posibilidad de reaccionar. Ante la mínima sospecha, salir al aire libre y consultar de inmediato”, finaliza El Haj. (DIB)