viernes 09 de enero de 2026
    • Bomberos Voluntarios de Ramallo alertan por estafas con pedidos falsos de dinero

    La institución de Ramallo advirtió sobre mensajes engañosos que circulan en redes y WhatsApp solicitando colaboraciones económicas inexistentes.

    9 de enero de 2026 - 13:00
    Según informaron desde la entidad, en los últimos días se detectaron mensajes y publicaciones en redes sociales que solicitan aportes monetarios bajo el argumento de supuestas reparaciones de unidades móviles.

    Ramallo Ciudad

    La Asociación de Bomberos Voluntarios de Ramallo emitió un comunicado para alertar a la comunidad sobre la aparición de pedidos falsos de dinero que utilizan el nombre de la institución. Desde el cuartel pidieron extremar recaudos, no compartir publicaciones engañosas y verificar siempre la información antes de realizar cualquier aporte económico.

    El Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Ramallo difundió en las últimas horas un comunicado destinado a la población para expresar su preocupación ante un caso de explotación laboral infantil.

    El Servicio Local de Niñez de Ramallo alertó por casos de trabajo infantil en la vía pública
    Un grupo de vecinos de la ciudad de Ramallo volvió a alzar la voz ante una situación que aseguran se ha vuelto insostenible.

    Ramallo: vecinos de la zona arenera denuncian abandono y ausencia de controles municipales

    Estafas con pedidos de dinero en nombre de Bomberos Voluntarios

    Según informaron desde la entidad, en los últimos días se detectaron mensajes y publicaciones en redes sociales que solicitan aportes monetarios bajo el argumento de supuestas reparaciones de unidades móviles. Las autoridades desmintieron de manera categórica estas acciones y aclararon que se trata de maniobras fraudulentas que no tienen vínculo alguno con el cuartel local ni con campañas oficiales.

    Desde Bomberos Voluntarios de Ramallo remarcaron que nunca se realizan solicitudes de dinero a través de mensajes privados, llamados telefónicos ni publicaciones improvisadas en redes sociales. Cualquier iniciativa solidaria, explicaron, es comunicada previamente por canales institucionales y con información clara y verificable.

    El cuartel de Ramallo desmintió problemas operativos

    En el mismo comunicado, el cuerpo activo y el consejo directivo llevaron tranquilidad a la población al confirmar que todas las unidades destinadas a la atención de emergencias se encuentran operativas y prestando servicio con total normalidad. De esta manera, descartaron versiones que aluden a urgencias mecánicas o faltantes inmediatos que requieran colaboraciones económicas fuera de los mecanismos habituales.

    Las autoridades señalaron que este tipo de mensajes buscan generar preocupación y apelar a la buena fe de los vecinos, aprovechando el reconocimiento y la confianza que la comunidad deposita históricamente en la institución.

    Recomendaciones para evitar estafas en Ramallo

    Desde el cuartel solicitaron expresamente no compartir publicaciones falsas, ya que su difusión contribuye a fortalecer estas maniobras delictivas y puede provocar perjuicios económicos a quienes actúan de buena fe. Además, recomendaron que ante cualquier duda o intención de colaborar, los vecinos se acerquen personalmente al cuartel o se informen únicamente a través de los canales oficiales.

    Finalmente, Bomberos Voluntarios de Ramallo agradecieron el acompañamiento permanente de la comunidad y reiteraron el llamado a mantenerse alertas y denunciar cualquier intento de estafa que utilice de manera indebida el nombre de la institución.

