Argentino recibe al puntero Somisa por el Pre Federal de básquetbol

Este viernes, con dos partidos en Pergamino y San Nicolás, comenzará la décima fecha de la Zona Norte B del Torneo Pre Federal de básquetbol que finalizará este sábado con el restante partido en San Pedro.

El primer partido de este viernes arrancará a las 21:00 en San Nicolás, donde el local Belgrano (6-1) recibirá a Colón de Chivilcoy (6-2). Ambos equipos vienen de ganar en su última presentación, el conjunto nicoleño venció en San Pedro a Náutico 72 a 60. Por su lado, el equipo chivilcoyano ganó 75 a 54 ante Náutico. Este partido es muy importante para ambos porque se enfrentan el segundo contra el tercero de la tabla, y el que logre ganar tendrá grandes chances de ascender directamente al Federal.

En el otro partido del día, en Pergamino, a las 21:15 comenzará el encuentro entre Argentino (3-5) y el líder Somisa de San Nicolás (7-0). Los dos vienen de triunfar la fecha pasada. El “Blanco” venció en condición de visitante a Juventud por 92 a 58, mientras que el puntero derrotó de local a Comunicaciones 116 a 73.

El partido que marcará el cierre de la fecha en la Zona Norte B se jugará este sábado a las 21:00 en San Pedro entre Náutico (0-8) y Juventud (1-7). Ambos vienen de caer en su última presentación. El que queda libre en esta fecha es Comunicaciones.

Empieza la novena del Clausura

La fecha 9 del Torneo Clausura de la APB (Asociación Pergaminense de Básquet) se pondrá en marcha este viernes a las 21:00. El partido que marcará el inicio de la jornada será Comunicaciones-Alianza de Colón perteneciente a la Zona B. El equipo de Ricardo Palacio busca recuperarse de la caída ante Gimnasia y Esgrima de Pergamino por 92 a 84, mientras que “Las Águilas” vienen de quedar libres.

La fecha continuará el domingo a las 20:30 en Arrecifes con el encuentro entre Ricardo Gutiérrez y Gimnasia y Esgrima por la misma zona. El que queda libre en la Zona B es Sirio Libanés. Por la Zona A, el lunes a las 21:15, en el “Socios Fundadores”, Argentino recibirá a Sports. El equipo que dirige Francisco Colombo viene de ganar 74 a 73 (en suplementario) en condición de visitante contra Sportivo Rojas. Y el martes a las 21:15. Juventud será local ante Sportivo Rojas. El “Celeste” viene de ganar 80 a 69 en Colón ante Círculo Italiano. En esta zona el que queda libre es Círculo Italiano.