viernes 17 de octubre de 2025
    • Argentino recibe al puntero Somisa por el Pre Federal de básquetbol

    Este vienes, el Blanco enfrentará al líder e invicto de la Zona Norte B, mientras que este sábado Juventud buscará su segundo triunfo ante Náutico en San Pedro.

    17 de octubre de 2025 - 06:30
    Argentino tendrá un exigente partido este viernes en el estadio Socios Fundadores.

    Argentino tendrá un exigente partido este viernes en el estadio "Socios Fundadores".

    Este viernes, con dos partidos en Pergamino y San Nicolás, comenzará la décima fecha de la Zona Norte B del Torneo Pre Federal de básquetbol que finalizará este sábado con el restante partido en San Pedro.

    El primer partido de este viernes arrancará a las 21:00 en San Nicolás, donde el local Belgrano (6-1) recibirá a Colón de Chivilcoy (6-2). Ambos equipos vienen de ganar en su última presentación, el conjunto nicoleño venció en San Pedro a Náutico 72 a 60. Por su lado, el equipo chivilcoyano ganó 75 a 54 ante Náutico. Este partido es muy importante para ambos porque se enfrentan el segundo contra el tercero de la tabla, y el que logre ganar tendrá grandes chances de ascender directamente al Federal.

    En el otro partido del día, en Pergamino, a las 21:15 comenzará el encuentro entre Argentino (3-5) y el líder Somisa de San Nicolás (7-0). Los dos vienen de triunfar la fecha pasada. El “Blanco” venció en condición de visitante a Juventud por 92 a 58, mientras que el puntero derrotó de local a Comunicaciones 116 a 73.

    El partido que marcará el cierre de la fecha en la Zona Norte B se jugará este sábado a las 21:00 en San Pedro entre Náutico (0-8) y Juventud (1-7). Ambos vienen de caer en su última presentación. El que queda libre en esta fecha es Comunicaciones.

    Empieza la novena del Clausura

    La fecha 9 del Torneo Clausura de la APB (Asociación Pergaminense de Básquet) se pondrá en marcha este viernes a las 21:00. El partido que marcará el inicio de la jornada será Comunicaciones-Alianza de Colón perteneciente a la Zona B. El equipo de Ricardo Palacio busca recuperarse de la caída ante Gimnasia y Esgrima de Pergamino por 92 a 84, mientras que “Las Águilas” vienen de quedar libres.

    La fecha continuará el domingo a las 20:30 en Arrecifes con el encuentro entre Ricardo Gutiérrez y Gimnasia y Esgrima por la misma zona. El que queda libre en la Zona B es Sirio Libanés. Por la Zona A, el lunes a las 21:15, en el “Socios Fundadores”, Argentino recibirá a Sports. El equipo que dirige Francisco Colombo viene de ganar 74 a 73 (en suplementario) en condición de visitante contra Sportivo Rojas. Y el martes a las 21:15. Juventud será local ante Sportivo Rojas. El “Celeste” viene de ganar 80 a 69 en Colón ante Círculo Italiano. En esta zona el que queda libre es Círculo Italiano.

