Torneo Pre Federal: los nicoleños Regatas, Belgrano, La Emilia y Somisa afrontan una fecha clave

Noche de partidos para cuatro equipos nicoleños en el Torneo Pre Federal de Básquet

La jornada de este viernes será determinante para los equipos nicoleños que participan en el Torneo Pre Federal Bonaerense de Básquet, en el tramo final de la fase regular del certamen, con Regatas, Belgrano y La Emilia como locales, mientras Somisa viajará a Pergamino para completar una fecha clave de cara a la clasificación.

Por la novena fecha del Grupo D, Regatas intentará mantener su invicto cuando reciba a Atenas de La Plata, su escolta. El conjunto dirigido por Pablo Dastugue, que ya lo venció como visitante, se asegurará el primer puesto y quedará a un paso del Final Four si vuelve a imponerse esta noche.

En tanto, La Emilia se juega sus últimas chances de clasificación cuando reciba a Ciudad de Campana a las 21:30, en el estadio pañero. Para seguir con vida deberá ganar por más de doce puntos y esperar resultados en la última fecha, aunque las lesiones en varios jugadores complican su panorama.

El panorama de Belgrano y Somisa en el Grupo B Por el Grupo B, Belgrano enfrentará a Colón de Chivilcoy desde las 21:00 en el Fortunato Bonelli, en un duelo crucial para mantenerse en la pelea por el ascenso. El equipo de Lucas Mazzoni busca consolidar su posición y dar un paso firme rumbo a la tercera categoría del básquet nacional.

A su vez, Somisa visitará a Argentino de Pergamino desde las 21:15, en un encuentro clave para sus aspiraciones. El conjunto de Diego Alba, que recupera al interno Guillermo Romero tras una lesión, intentará sumar un triunfo ante un rival directo en la lucha por los primeros puestos.

