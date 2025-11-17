Zárate: Santiago Davio dejó de ser el DT de fútbol del CADU, el fin de un ciclo que marcó la historia del club

Santiago Davio y su cuerpo técnico ya no forman parte de Defensores Unidos de Zárate (CADU). ¿Fue una desvinculación por mutuo acuerdo con la Comisión Directiva, o un despido? Enlace Crítico

Santiago Davio dejó de ser el entrenador de fútbol de Defensores Unidos de Zárate (CADU) tras la decisión de la Comisión Directiva de no continuar su contrato. El ciclo, que tuvo momentos históricos y también desafíos, se cerró con comunicados de ambas partes y una fuerte expectativa por la palabra del técnico, prevista para esta tarde.

La decisión oficial del Club Defensores Unidos La Comisión Directiva informó que, tras una conversación con el entrenador, decidió poner fin al ciclo de Santiago Davio al frente del primer equipo. En el comunicado, el club destacó la dedicación, el compromiso y el profesionalismo del técnico, además de desearle éxito en sus próximos desafíos. La institución remarcó que CADU “siempre será su casa”.

El mensaje de despedida de Santiago Davio En sus redes sociales, Davio expresó un profundo agradecimiento hacia los jugadores, el personal del club y los hinchas que acompañaron durante un proceso que definió como “intenso y lleno de aprendizaje”. El entrenador afirmó que se va “con la frente en alto”, convencido de haber trabajado con honestidad y compromiso incluso en los momentos más difíciles.

Balance de los dos ciclos y el legado en CADU Davio dirigió 90 partidos en su primer ciclo, iniciado en mayo de 2022, etapa en la que logró uno de los hitos más grandes del club: el ascenso a la B Nacional. En su segundo regreso, este año, condujo al equipo en 74 encuentros, con 26 triunfos, 23 empates y 25 derrotas. Aunque no pudo evitar el descenso, su paso dejó una marca significativa. Ahora, el club deberá definir quién ocupará el banco celeste en la temporada 2026.

