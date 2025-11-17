lunes 17 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Zárate: Santiago Davio dejó de ser el DT de fútbol del CADU, el fin de un ciclo que marcó la historia del club

    La Comisión Directiva del CADU de Zárate decidió no renovar el contrato de Davio, el DT agradeció al plantel y a los hinchas.

    17 de noviembre de 2025 - 16:25
    Santiago Davio y su cuerpo técnico ya no forman parte de Defensores Unidos de Zárate (CADU). ¿Fue una desvinculación por mutuo acuerdo con la Comisión Directiva, o un despido?&nbsp;

    Santiago Davio y su cuerpo técnico ya no forman parte de Defensores Unidos de Zárate (CADU). ¿Fue una desvinculación por mutuo acuerdo con la Comisión Directiva, o un despido? 

    Enlace Crítico

    Santiago Davio dejó de ser el entrenador de fútbol de Defensores Unidos de Zárate (CADU) tras la decisión de la Comisión Directiva de no continuar su contrato. El ciclo, que tuvo momentos históricos y también desafíos, se cerró con comunicados de ambas partes y una fuerte expectativa por la palabra del técnico, prevista para esta tarde.

    Lee además
    Efectivos de Gendarmería Nacional, pertenecientes a la Sección Núcleo del Escuadrón 63 “Zárate–Brazo Largo”, realizaron un operativo este fin de semana sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 94,400, donde detuvieron la marcha de un transporte de encomiendas.

    Zárate: Gendarmería incautó más de 230 kilos de hoja de coca en un operativo sobre la Ruta 9
    Una investigación por desaparición en Escobar terminó en un brutal homicidio. Francisco Javier Saragonza, de 39 años, fue visto por última vez el 2 de noviembre en Garín y hallado desmembrado en Zárate.

    Macabro crimen: hallan cuerpo desmembrado en Zárate de hombre vinculado a drogas

    La decisión oficial del Club Defensores Unidos

    La Comisión Directiva informó que, tras una conversación con el entrenador, decidió poner fin al ciclo de Santiago Davio al frente del primer equipo. En el comunicado, el club destacó la dedicación, el compromiso y el profesionalismo del técnico, además de desearle éxito en sus próximos desafíos. La institución remarcó que CADU “siempre será su casa”.

    El mensaje de despedida de Santiago Davio

    En sus redes sociales, Davio expresó un profundo agradecimiento hacia los jugadores, el personal del club y los hinchas que acompañaron durante un proceso que definió como “intenso y lleno de aprendizaje”. El entrenador afirmó que se va “con la frente en alto”, convencido de haber trabajado con honestidad y compromiso incluso en los momentos más difíciles.

    Balance de los dos ciclos y el legado en CADU

    Davio dirigió 90 partidos en su primer ciclo, iniciado en mayo de 2022, etapa en la que logró uno de los hitos más grandes del club: el ascenso a la B Nacional. En su segundo regreso, este año, condujo al equipo en 74 encuentros, con 26 triunfos, 23 empates y 25 derrotas. Aunque no pudo evitar el descenso, su paso dejó una marca significativa. Ahora, el club deberá definir quién ocupará el banco celeste en la temporada 2026.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate: Gendarmería incautó más de 230 kilos de hoja de coca en un operativo sobre la Ruta 9

    Macabro crimen: hallan cuerpo desmembrado en Zárate de hombre vinculado a drogas

    Zárate: polémica por la terminal abandonada que será parte de un centro comercial

    Zárate disfruta un fin de semana repleto de cultura, gastronomía y espectáculos para toda la familia

    Fundación Mirgor entregó kits de mecatrónica a escuelas públicas de Zárate

    Zárate participó en una jornada de sensibilización sobre género junto al Ministerio Público Fiscal

    Toyota exporta desde Zárate: la logística que mueve miles de camionetas hacia Latinoamérica

    Zárate presenta a "Zara", la primera asistente virtual designada como funcionaria municipal

    Zárate: Gendarmería incautó 333 mil atados de cigarrillos de contrabando

    Fuerte apuesta a la cultura local, gran convocatoria en la feria "Zárate Lee"

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Una mujer logró rescatar al nene de cinco años que se fue de la casa en calzoncillos y fue encontrado por dos mujeres a más de diez cuadras de donde reside la criatura en Juan XXIII AL 100. El hecho fue cerca de las 20.40 horas del viernes. «La zona en donde se encontró es muy lejos de donde vive y acá están las vías, el campo, monte. La verdad que tuvo un Dios aparte».

    Baradero: "El nene tuvo un Dios aparte", el dramático rescate de un niño que cruzó solo las vías

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Esta noche se disputarán a partir de las 21.30 los primeros partidos de las dos series de semifinales correspondientes a la Copa de Oro cuando jueguen Sacachispas-Somisa y Belgrano-Regatas.

    San Nicolás: Arrancan las semifinales de básquetbol del Clausura: duelos clave esta noche en la Primera local
    El Museo Paleontológico de San Pedro anunció la recuperación de un pequeño pero valioso cráneo fósil cuya antigüedad supera los 700.000 años. Se trata de un ejemplar de vizcacha fósil (Lagostomus maximus) que habitó la región durante la Edad Ensenadense, un período clave para comprender la fauna prehistórica que vivió en esta zona del país.

    Recuperan en San Pedro un cráneo fósil de más de 700.000 años

    La explosión fue provocada por la presencia de Clorato de Potasio en los materiales utilizados para emular la erupción de un volcán en la maqueta.

    Dictaron procesamiento por la explosión de Rancagua al profesor, la directora y la inspectora del ICR

    Santiago Davio y su cuerpo técnico ya no forman parte de Defensores Unidos de Zárate (CADU). ¿Fue una desvinculación por mutuo acuerdo con la Comisión Directiva, o un despido? 

    Zárate: Santiago Davio dejó de ser el DT de fútbol del CADU, el fin de un ciclo que marcó la historia del club

    En Pergamino, Contralor Urbano, realizó tareas de saneamiento y ordenamiento

    En Pergamino, Contralor Urbano, realizó tareas de saneamiento y ordenamiento