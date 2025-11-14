Macabro crimen: hallan cuerpo desmembrado en Zárate de hombre vinculado a drogas

Una investigación por desaparición en Escobar terminó en un brutal homicidio. Francisco Javier Saragonza, de 39 años, fue visto por última vez el 2 de noviembre en Garín y hallado desmembrado en Zárate. Enlace Crítico

Una investigación por desaparición en Escobar terminó en un brutal homicidio. Francisco Javier Saragonza, de 39 años, fue visto por última vez el 2 de noviembre en Garín y hallado desmembrado en Zárate. La policía detuvo al principal sospechoso tras su confesión y continúa allanando propiedades de otros involucrados en el crimen.

Crimen en Escobar y hallazgo del cuerpo El cuerpo de Saragonza fue encontrado en avanzado estado de descomposición en un descampado cercano al Puente Zárate–Brazo Largo. La víctima presentaba signos de ensañamiento y el caso fue recaratulado como “Homicidio calificado por ensañamiento y alevosía” por la Unidad Funcional de Instrucción N°5 Descentralizada de Escobar.

Detención de sospechosos y allanamientos Tras la confesión del principal implicado, de 26 años, se realizaron operativos en Garín, Benavídez y Rincón de Milberg. Se secuestraron vehículos y celulares vinculados al crimen. Varias personas fueron detenidas por su presunta participación en el homicidio y en actividades de narcomenudeo.

Investigación por narcomenudeo y disputas territoriales Fuentes judiciales señalaron que tanto la víctima como los detenidos tenían relación con el tráfico de drogas a pequeña escala. El homicidio habría surgido por disputas para controlar la venta de estupefacientes en la zona. La investigación continúa bajo la supervisión del fiscal y de la policía local.

Temas Zárate

Drogas

Escobar