viernes 14 de noviembre de 2025
    • Macabro crimen: hallan cuerpo desmembrado en Zárate de hombre vinculado a drogas

    Francisco Saragonza, de 39 años, fue asesinado y hallado desmembrado en Zárate. La policía detuvo al principal sospechoso y varios cómplices.

    14 de noviembre de 2025 - 12:41
    Una investigación por desaparición en Escobar terminó en un brutal homicidio. Francisco Javier Saragonza, de 39 años, fue visto por última vez el 2 de noviembre en Garín y hallado desmembrado en Zárate.

    Una investigación por desaparición en Escobar terminó en un brutal homicidio. Francisco Javier Saragonza, de 39 años, fue visto por última vez el 2 de noviembre en Garín y hallado desmembrado en Zárate. La policía detuvo al principal sospechoso tras su confesión y continúa allanando propiedades de otros involucrados en el crimen.

    La terminal de ómnibus de media y larga distancia, instalada en el acceso a nuestra ciudad, iba a ser la competencia de La Carmela en Campana pero en 16 años el ex gobierno de Cáffaro no la habilitó y la actual gestión de Matzkin, dentro de un abanico de posibilidades, decidió que pase a ser parte de un centro comercial.

    Zárate: polémica por la terminal abandonada que será parte de un centro comercial
    Este fin de semana, Zárate se llena de actividades culturales, recreativas y gastronómicas para todas las edades. La Municipalidad organiza eventos que incluyen torneos de tenis de mesa, ferias de colectividades, obras de teatro y shows musicales, además de propuestas gastronómicas al aire libre

    Zárate disfruta un fin de semana repleto de cultura, gastronomía y espectáculos para toda la familia

    Crimen en Escobar y hallazgo del cuerpo

    El cuerpo de Saragonza fue encontrado en avanzado estado de descomposición en un descampado cercano al Puente Zárate–Brazo Largo. La víctima presentaba signos de ensañamiento y el caso fue recaratulado como “Homicidio calificado por ensañamiento y alevosía” por la Unidad Funcional de Instrucción N°5 Descentralizada de Escobar.

    Detención de sospechosos y allanamientos

    Tras la confesión del principal implicado, de 26 años, se realizaron operativos en Garín, Benavídez y Rincón de Milberg. Se secuestraron vehículos y celulares vinculados al crimen. Varias personas fueron detenidas por su presunta participación en el homicidio y en actividades de narcomenudeo.

    Investigación por narcomenudeo y disputas territoriales

    Fuentes judiciales señalaron que tanto la víctima como los detenidos tenían relación con el tráfico de drogas a pequeña escala. El homicidio habría surgido por disputas para controlar la venta de estupefacientes en la zona. La investigación continúa bajo la supervisión del fiscal y de la policía local.

