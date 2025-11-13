Fundación Mirgor entregó kits de mecatrónica a escuelas públicas de Zárate

Los representantes de Fundación Mirgor, junto al Intendente Municipal, Marcelo Matzkin, el secretario de Producción, Ariel Larralde, y la subsecretaria de Educación, Olga Garmendia procedieron a la entrega de los mencionados kits a las escuelas EP33, EP 1, EP26, EP21, y EP 28.

En una iniciativa conjunta entre el sector público y privado, la Fundación Mirgor, junto al intendente , Marcelo Matzkin, encabezó la entrega de kits de mecatrónica en escuela de Zárate . El acto contó con la participación del secretario de Producción, Ariel Larralde, y la subsecretaria de Educación, Olga Garmendia.

Los kits fueron destinados a las escuelas públicas EP N°33, EP N°1, EP N°26, EP N°21 y EP N°28, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje técnico en áreas clave del desarrollo industrial moderno. Desde la Fundación Mirgor destacaron que la entrega se enmarca en su compromiso con la educación tecnológica, la innovación y la formación de futuras generaciones de profesionales.

La iniciativa busca dotar a los establecimientos de herramientas que promuevan la enseñanza práctica y el pensamiento crítico, incentivando el interés por disciplinas como la robótica, la automatización y la programación desde edades tempranas.

La mecatrónica es una disciplina que combina mecánica, electrónica, informática y sistemas de control para el diseño y construcción de sistemas automatizados e inteligentes. Su objetivo es desarrollar productos y procesos más eficientes mediante la integración de estas áreas, con aplicaciones en robótica, manufactura avanzada, vehículos autónomos y dispositivos médicos, entre otros campos.

En un contexto global donde la automatización y la tecnología avanzan a ritmo acelerado, la enseñanza de la mecatrónica en escuelas primarias y secundarias representa una oportunidad para preparar a los jóvenes frente a los desafíos del mundo laboral y científico del futuro.

Compromiso de Mirgor con la educación y el desarrollo local

Mirgor es un grupo argentino con presencia en diversos sectores, entre ellos manufactura electrónica y autopartes, logística, agroindustria y servicios técnicos. A través de su fundación, impulsa programas de impacto social centrados en la educación, la innovación y la sostenibilidad.

Desde el Municipio, el intendente Marcelo Matzkin destacó la importancia del trabajo conjunto con el sector privado: “Este tipo de alianzas nos permite acercar la tecnología a las aulas, fortalecer la educación pública y generar nuevas oportunidades de desarrollo para nuestros chicos”.

La Fundación Mirgor reafirmó que continuará promoviendo proyectos educativos que potencien el conocimiento científico y técnico en las comunidades donde desarrolla sus actividades, apostando a una educación pública de calidad y con visión de futuro.