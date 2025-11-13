Zárate: polémica por la terminal abandonada que será parte de un centro comercial

La terminal de ómnibus de media y larga distancia de Zárate, construida hace más de 16 años pero nunca habilitada, generó un intenso debate político. La gestión de Marcelo Matzkin decidió ceder el predio a la empresa Argent Service para desarrollar un centro comercial, con la promesa de generar más de 250 empleos directos.
Terminal de Zárate: un “elefante blanco” con alto costo para el Municipio
El edificio, proyectado para competir con La Carmela de Campana, nunca fue inaugurado y acumuló gastos millonarios de mantenimiento. Los concejales aprobaron, con mayoría, otorgar el predio en comodato a Argent Service para que construya un centro comercial integrado a la actual terminal.
Debate político: Olivera y Unrein responden a Matilla
Ignacio Olivera, del bloque “Somos Zárate”, cuestionó a Matilla y recordó la inversión de gestiones anteriores que nunca habilitaron la terminal. Por su parte, Walter Unrein, presidente del HCD, afirmó que el Estado no debe mantener predios inútiles y destacó que la medida favorecerá la inversión privada y la generación de empleo local.
Nuevas inversiones y oportunidades laborales en Zárate
El proyecto del centro comercial no será la única novedad: Unrein anunció también la instalación de una nueva estación de servicio sobre ruta 12, frente a Toyota, reforzando la apuesta del municipio por atraer inversión privada y potenciar el corredor vial de la ciudad.