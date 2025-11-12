Zárate participó en una jornada de sensibilización sobre género junto al Ministerio Público Fiscal

El Municipio de Zárate participó este lunes de una jornada de sensibilización en materia de género, organizada por el Ministerio Público Fiscal Zárate-Campana, que tuvo lugar en el Forum Cultural. Enlace Crítico

Un encuentro con mirada de género y justicia La actividad estuvo dirigida a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, con el objetivo de fomentar la incorporación de la perspectiva de género y de víctimas en el sistema judicial. Durante la apertura, el intendente Marcelo Matzkin envió un mensaje de agradecimiento a los presentes, destacando el compromiso institucional del Municipio en la promoción de políticas de igualdad.

Disertaciones de especialistas en la Procuración bonaerense El encuentro contó con la participación del secretario de Protección Ciudadana, Juan Manuel Iglesias, en representación del municipio, y con una amplia agenda de exposiciones a cargo de especialistas del ámbito judicial. Entre ellas, se destacó la disertación de la Dra. Daniela Bersi, fiscal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, quien abordó los avances y desafíos en la incorporación de la perspectiva de género en los procesos penales.

También expusieron la Dra. María Mercedes Rubio, subsecretaria de Políticas de Género y Violencia Familiar de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, y la Dra. Sandra Furio, titular del Departamento de Asistencia a las Víctimas, Denuncias y Resoluciones Alternativas de Conflictos de la Secretaría de Política Criminal. Ambas remarcaron la necesidad de fortalecer el acompañamiento institucional a las víctimas y la formación continua de los operadores judiciales.

Compromiso local con la sensibilización y la prevención Durante la jornada se abordaron temas vinculados con la violencia por razones de género, el rol del Estado en la protección de las víctimas y la importancia de la sensibilización en todos los niveles del sistema judicial. Desde el Municipio de Zárate destacaron la relevancia de acompañar este tipo de espacios, que permiten fortalecer la articulación entre los distintos poderes del Estado y reafirmar el compromiso con una justicia más empática y equitativa. La iniciativa formó parte de una agenda de trabajo conjunto que busca promover una cultura institucional libre de violencias y consolidar políticas públicas con enfoque de género en toda la región.

