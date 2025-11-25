Baradero: Peris pide transparencia en becas deportivas tras denuncias de deportistas

El exsecretario de Gobierno, Leonardo Peris, que presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de transparencia sobre el destino de los fondos de las becas deportivas. tulineadirecta

El exsecretario de Gobierno, Leonardo Peris, reclamó mayor transparencia en el destino de las becas deportivas en Baradero. En diálogo con #TuRadio, señaló que varios deportistas no recibieron los fondos correspondientes este año y presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para que se reglamente claramente cuánto dinero se destina exclusivamente a este beneficio.

Falta de reglamentación en las becas deportivas Peris explicó que, aunque la Ordenanza Fiscal contempla un fondo de $1.300.000 recaudado a través de tasas municipales, no existe una reglamentación específica sobre el porcentaje que se destina a becas deportivas. “Hablando con varios deportistas, me comentaron que no habían recibido las becas”, aseguró el exfuncionario.

Historia y ampliación de la ordenanza La normativa original fue elaborada en 2009 y posteriormente ampliada para incluir todas las actividades deportivas del municipio. Sin embargo, Peris destacó que la falta de reglamentación genera incertidumbre entre los atletas, sobre todo aquellos de alto rendimiento que necesitan apoyo económico para participar en competencias nacionales e internacionales.

Propuesta de transparencia y asignación mínima El proyecto presentado por Peris solicita que se establezca un porcentaje mínimo, sugiriendo al menos un 30% de los fondos destinados a becas deportivas, mientras que el resto se utilizaría para actividades deportivas generales. “Nos preocupa la situación de los deportistas de alto rendimiento de Baradero, que deben trasladarse a distintas partes del país”, concluyó.

