martes 25 de noviembre de 2025
    • El Club Náutico San Pedro se consagró campeón nacional de Optimist por equipos

    El Club Náutico San Pedro obtuvo el título argentino de Optimist en La Plata tras un desempeño sobresaliente, imponiéndose en dos de las tres regatas decisivas.

    25 de noviembre de 2025 - 14:42
    El equipo perteneciente a la escuela náutica del Club Náutico San Pedro tuvo un excelente desempeño en el certamen desarrollado en el Club de Regatas La Plata.

    notisanpedro.info

    notisanpedro.info

    La flota del Club Náutico San Pedro logró un triunfo histórico al quedarse con el Campeonato Argentino de Optimist por equipos, tras un rendimiento sólido y decisivo en el certamen disputado en el Club de Regatas de la Ciudad de La Plata. El título coronó una actuación destacada y consolidó el alto nivel competitivo que mantiene la institución.

    Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento para ofrecer un entorno más cálido y funcional a niños y adolescentes

    San Pedro: Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento para mejorar la calidad de vida de sus residentes
    Fundada en los años 60 con apoyo de la Unesco, Las Canaletas es un referente central del noroeste de la ciudad.

    San Pedro: Concesión por 20 años para la cooperativa Las Canaletas, avance clave en el Concejo

    San Pedro y un desempeño contundente en un certamen de alto nivel

    El equipo sampedrino se impuso en dos de las tres regatas que definieron la competencia, superando al Club Veleros Barlovento y asegurando el campeonato nacional. La calidad técnica y la regularidad en cada maniobra fueron claves para sostener la ventaja frente a rivales de gran jerarquía.

    Los protagonistas del título nacional

    El equipo campeón estuvo dirigido por Lautaro Corti e Iñaki Gurmindo e integrado por Felipe Blas, Gino Pichetti, Donato Pichetti, Catalina Gómez y Juanita Ullúa Capre. Todos lograron destacarse en una competencia exigente que puso a prueba la coordinación, el trabajo en equipo y la experiencia adquirida durante la temporada.

    Otro logro: primer puesto en la flota de plata

    Además del título principal, el Club Náutico también obtuvo el primer lugar en la flota de plata con un segundo equipo conformado por Lucía Peciña, Aimé Barcelo, Lola Barcelo, Iván Hidalgo y Antonia Giuliani. Este resultado reafirma el excelente presente de la institución y su proyección dentro de la náutica juvenil.

    San Pedro: Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento para mejorar la calidad de vida de sus residentes

    San Pedro: Concesión por 20 años para la cooperativa Las Canaletas, avance clave en el Concejo

    San Pedro reforzó su perfil fluvial y portuario con su participación en ESNAV 2025

    TAP San Pedro goleó, brilló y ya está en semifinales de la Copa Potrero

    San Pedro: comienza una nueva edición del Encuentro de Rastrojeros 2025 en Vuelta de Obligado

    San Pedro: Un herido tras un fuerte choque entre una camioneta y una moto en pleno casco urbano

    Copa Potrero: TAP San Pedro ganó por penales y ya está en los cuartos de final

    San Pedro: Fausto Olmos presenta el tráiler de "Obligado, la Serie" en el 180° aniversario de la Batalla

    San Pedro: Lisandro Gordó fue elegido nuevo presidente de la Sociedad Rural

    San Pedro: Jubilados Autoconvocados reclamaron sus derechos en una jornada de fuerte contenido soberano

    La familia confirmó que el cuerpo arribará este jueves 27, tras más de dos semanas de trámites de repatriación. El velatorio se realizará el viernes 28, de 8:00 a 17:00, en Gomendio 1070, antes del sepelio en el cementerio municipal.

    Ramallo: Los restos de "Cacalo" Gorostiza serán velados este viernes en la sede del PJ de Ramallo

    San Nicolás vivió una verdadera fiesta deportiva con la realización del Torneo Juvenil Nicoleño de Ajedrez, un evento que reunió a cerca de cuarenta chicos y adolescentes en las instalaciones del club Somisa. La jornada, cargada de sana competencia, compañerismo y mucha concentración, tuvo como objetivo coronar a los nuevos campeones nicoleños juveniles en cada categoría.

    Fiesta del ajedrez en San Nicolás: gran participación en el Torneo Juvenil Nicoleño
    Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento para ofrecer un entorno más cálido y funcional a niños y adolescentes

    San Pedro: Avanza la remodelación del Hogar Sarmiento para mejorar la calidad de vida de sus residentes

    Los profesionales que cumplieron sus bodas de oro junto a integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Médicos.

    Pergamino se destaca en la reunión del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires

    Patinadoras de Carlos Pellegrini sumaron medallas para Zárate

    Zárate: Patinadoras de Carlos Pellegrini brillan en el Nacional Open de Clubes 2025

    Seguros de comercio: la posibilidad de asegurar tu fuente de trabajo

    Seguros de comercio: la posibilidad de asegurar tu fuente de trabajo