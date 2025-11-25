El Club Náutico San Pedro se consagró campeón nacional de Optimist por equipos

El equipo perteneciente a la escuela náutica del Club Náutico San Pedro tuvo un excelente desempeño en el certamen desarrollado en el Club de Regatas La Plata. notisanpedro.info

La flota del Club Náutico San Pedro logró un triunfo histórico al quedarse con el Campeonato Argentino de Optimist por equipos, tras un rendimiento sólido y decisivo en el certamen disputado en el Club de Regatas de la Ciudad de La Plata. El título coronó una actuación destacada y consolidó el alto nivel competitivo que mantiene la institución.

San Pedro y un desempeño contundente en un certamen de alto nivel El equipo sampedrino se impuso en dos de las tres regatas que definieron la competencia, superando al Club Veleros Barlovento y asegurando el campeonato nacional. La calidad técnica y la regularidad en cada maniobra fueron claves para sostener la ventaja frente a rivales de gran jerarquía.

Los protagonistas del título nacional El equipo campeón estuvo dirigido por Lautaro Corti e Iñaki Gurmindo e integrado por Felipe Blas, Gino Pichetti, Donato Pichetti, Catalina Gómez y Juanita Ullúa Capre. Todos lograron destacarse en una competencia exigente que puso a prueba la coordinación, el trabajo en equipo y la experiencia adquirida durante la temporada.

Otro logro: primer puesto en la flota de plata Además del título principal, el Club Náutico también obtuvo el primer lugar en la flota de plata con un segundo equipo conformado por Lucía Peciña, Aimé Barcelo, Lola Barcelo, Iván Hidalgo y Antonia Giuliani. Este resultado reafirma el excelente presente de la institución y su proyección dentro de la náutica juvenil.

