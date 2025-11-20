Baradero: Choque entre dos camiones en la Ruta 9 generó un fuerte caos de tránsito

La colisión entre dos camiones de gran porte en la Ruta Nacional N°9, a la altura de Baradero y en sentido hacia Zárate, generó hoy un colapso total en la circulación vehicular, en el inicio del movimiento por el fin de semana extralargo. notisanpedro.info

Un choque entre dos camiones de gran porte colapsó por completo la circulación en la Ruta Nacional 9, a la altura de Baradero, en sentido hacia Zárate. El siniestro ocurrió durante la madrugada y obligó a implementar un desvío de emergencia, justo en el inicio del movimiento por el fin de semana extralargo.

Impacto del accidente y estado de los conductores en la Ruta 9 El siniestro ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en el kilómetro 143 y dejó un herido leve, trasladado rápidamente para su atención médica. Los camiones involucrados —un Volkswagen 19-320 y un Ford Cargo— quedaron con sus frentes destruidos; uno volcó sobre la calzada y el otro quedó cruzado sobre la autovía.

Embed - Choque entre camiones en ruta 9 a la altura de Baradero Derrame de combustible y corte total del tránsito en Baradero La situación se agravó por el derrame de combustible y otros fluidos, entre ellos glificina, lo que obligó a las autoridades a interrumpir completamente la circulación. La presencia de materiales peligrosos en el asfalto requiere trabajos de limpieza y remoción que continúan en curso.

Desvíos, demoras y situación del tránsito hacia Zárate Vialidad implementó un desvío de emergencia por la colectora de tierra en el kilómetro 144, con retorno al trazado principal en el 142. Las demoras se intensificaron debido al comienzo del fin de semana extralargo y las filas de vehículos ya alcanzan las inmediaciones de Alsina. Las tareas para liberar la ruta siguen en desarrollo.

